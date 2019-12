Dependiendo de la latitud donde uno se ubique, le pediría a “Papa Noel”, “Los Santos Reyes” o al mismísimo “Niño Jesús” que nos cumpla esta pequeña lista de deseos navideños #2019: 1. Que la innovación tecnológica llegue más rápido a las regiones con brechas más amplias de servicios básicos (electrificación, agua, conectividad, gestión de conflictos sociales, dispersión productiva); 2. Que la inversión en innovación tecnológica de las regiones más deprimidas del Perú se enfoque mucho más en la creación de capacidades en las personas y no solo en la compra de máquinas e instrumentos. Aunque esto sea “carrera de largo aliento” y no sea tan “efectista”; 3. Que la innovación al interior del Perú se sostenga en la coordinación para que de verdad existan ecosistemas y no solo aglomeraciones temporales; 4. Que la experiencia digital mejore de modo exacerbado en los distritos de las regiones menos competitivas del país. Aunque se asuma que la gente ahí solo usa mensajes de texto (SMS); 5. Que las regiones más competitivas del país transfieran de manera concreta sus buenas prácticas productivas a las más atrasadas; 6. Que los políticos y “hacedores de políticas públicas” entiendan que la productividad y la innovación son caras de una misma moneda… Pero solo al comienzo de ese largo camino que es la “competitividad”; 7. Que el Perú lidere procesos de innovación productiva en Sudamérica, en sus sectores tractores –minería y agroexportación– creando “ecosistemas”; 8. Que se eleve la productividad con más tecnología intermedia. Más aún, que cree más capacidades locales; 9. Que el #2020 se despliegue finalmente –y en concreto– el “Plan Nacional de Competitividad y Productividad”.