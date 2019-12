No hay duda que la industria de los televisores sigue en constante desarrollo y evolución. Si bien a inicios de este año 2019 Samsung introdujo al Perú sus nueva línea de televisores QLED 8k, la forma surcoreana ha decidido ampliar su portafolio de innovadores equipos y ha lanzado un nuevo televisor, el cual te permitirá disfrutar de las obras de arte más importantes desde la comodidad de tu hogar. ¿Cómo es posible esto? Sigue leyendo para conocer todo al respecto.

Samsung, la marca surcoreana líder en el mercado de televisores sigue apostando por la innovación y acaba de presentar ‘The Frame’, una TV que se ‘transforma’ en un cuadro de pintura y que además posee una tecnología que optimiza su rendimiento y permite un ahorro de energía. Conoce más sobre este moderno dispositivo que acaba de ser lanzado en el Perú y con un precio bastante accesible.

‘The Frame’ es el nuevo televisor QLED 8k que acaba de lanzar la marca surcoreana Samsung en el mercado peruano. Este moderno equipo posee algunas de las características más sofisticadas e innovadoras que actualmente se ofrecen en una TV.

En primer lugar es importante mencionar que este moderno televisor de Samsung cuenta con un procesador Quantum 8K, el cual te permite disfrutar de cualquier contenido en resolución 8K, a pesar de que haya sido grabado en una menor definición, es decir, en HD, Full HD o Ultra HD. Para lograrlo, disponen de la capacidad para re-escalar las imágenes sin producir pixelación.

Román Miu, director Consumer Electronic de Samsung Perú mencionó a La República que este moderno televisor no solamente posee este tipo de procesador sino que además cuenta con más de 1000 millones de colores, unas 64 veces más que un televisor convencional.

Sin embargo, esto no es todo ya que además ‘The Frame’ de Samsung posee un sensor de movimiento y un sensor de brillo, los cuales son atributos de suma importancia, los cuales permitirán un ahorro de energía y una prolongación de la vida útil del equipo. Cabe precisar que la tecnología QLED hace que esta moderna TV no sufra del Burn-In, por lo que no presentará ‘quemaduras’ por el uso constante en los hogares.

‘The Frame’, la nueva apuesta de Samsung para mantener el liderazgo del mercado de televisores, apunta a ser uno de los dispositivos con tecnología QLED 8k más económicos que existen ya que vendrán en presentaciones de 45’’ y 52’’, con un precio que va desde los S/ 3990 y S/ 5990 respectivamente. Esta innovadora TV ya está disponible y podrás adquirirla en los puntos autorizados de la marca en el Perú.