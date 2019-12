Seguimos probando el LG G8X ThinQ Dual Screen, el nuevo smartphone de LG que ha llamado la atención de todo el mundo, debido a que posee una doble pantalla. No solo es un teléfono ideal para los ‘gamers’, sino para cualquier persona que desea tener una experiencia multitarea.

Debido a que muchos ‘gamers’ han mostrado mucho interés este teléfono, decidimos probar el LG G8X ThinQ Dual Screen con algunos videojuegos del momento, como Fortnite, Modern Combat 5, entre otros, y de esta forma dar una opinión sobre nuestra experiencia.

Antes de hablar sobre nuestra experiencia usando el LG G8X ThinQ Dual Screen para jugar videojuegos, nos gustaría revelar cómo activar correctamente el gamepad de LG, ya que no aparece de forma automática, sino que debes habilitarlo de una forma bastante sencilla.

Lo ideal es que el gamepad de LG aparezca en la pantalla principal del LG G8X ThinQ Dual Screen, mientras que el videojuego debe proyectarse en la secundaría. Para lograr esto, lo que debemos hacer es activar ambas pantallas y en la segunda buscar el juego, en este caso Modern Combat 5.

Una vez que abrimos el juego en la pantalla secundaria del LG G8X ThinQ Dual Screen, deberemos buscar un pequeño botón ubicado en la parte superior derecha. Una vez que lo encontremos tendremos que pulsarlo para que aparezcan las opciones, una de ellas es activar el gamepad.

Vale resaltar que no todos los videojuegos son compatibles con el gamepad. Pokémon GO, Super Mario Run, entre otras entregas solo es posible disfrutarlas jugando de la forma tradicional, ya que el mando del LG G8X ThinQ Dual Screen no funciona.

Asimismo, el gamepad del LG G8X ThinQ Dual Screen posee varios modelos que podrás elegir de acuerdo al videojuego. Existe el estilo consola (un mando tradicional), el estilo carreras (con un timón), el estilo arcade (ideal para gamers de la vieja escuela), uno básico y también puedes personalizar el tuyo propio.

El equipo ha sido diseñado para correr los videojuegos del momento, así que no tendrás problemas de que se ponga lento a media partida o que se te cuelgue. Hemos probado el LG G8X ThinQ Dual Screen y hemos quedado muy satisfechos con el rendimiento del equipo, así como con los colores de la pantalla.

Lo que si es que te costará acostumbrarte al gamepad, ya que si sueles jugar videojuegos en una Play Station u otra consola con mandos con botones físicos, la primera vez que utilices este mando virtual tendrás ciertos inconvenientes, pero como digo es solo cuestión de tiempo para que uno le agarre el ritmo.

Eso sería todo por el momento, en los próximos días estaremos publicando una prueba fotográfica realizada con la doble cámara del LG G8X ThinQ Dual Screen para conocer la calidad de las imágenes.

Por: Juan José López (@jlopezc2010)