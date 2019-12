WhatsApp es la aplicación de mensajería que más usamos en nuestro día a día. Pero a veces pueden ocurrir ciertas cosas que pueden ocasionar que la plataforma bloquee tu cuenta y ya no puedas acceder a ella de ninguna manera. Sin embargo, existe una forma de poder recuperarla.

Si WhatsApp ha suspendido tu cuenta, lo normal es que te aparezca un mensaje avisándote lo sucedido. Podría aparecer: “tu número no está autorizado a usar nuestro servicio”, o, sencillamente, no ver nada. A partir de ese momento, no podrás entrar a la aplicación.

Si revisas los términos de uso de WhatsApp puedes hacerte una idea de lo que está permitido y lo que no. No obstante, la mayoría de usuarios no suele tomarle importancia a las reglas de la plataforma. A continuación, te mencionamos algunos de los principales motivos por los que tu cuenta puede ser suspendida.

-Utilizas WhatsApp para enviar Spam.

-Molestas a otros usuarios.

-Utilizas texto o imágenes que violan las condiciones del servicio. Ya sean contenidos obscenos, ilegales, racistas o xenóbos.

-Estás bloqueando a muchos usuarios en un periodo corto de tiempo.

-Usas una aplicación modificada como WhatsApp Plus.

¿Cómo recuperar tu cuenta de WhatsApp?

En el caso de que tu cuenta de WhatsApp haya sido bloqueada únicamente por haber usado aplicaciones modificadas, puedes recuperarla de forma sencilla. Lo único que es descargar la aplicación oficial y activar tu cuenta ahí.

Sin embargo, si has dio baneado por cualquiera de las otras razones, será difícil recuperar tu cuenta y tendrá que ponerte en contacto con WhatsApp y enviarle un correo electrónico a support@whatsapp.com.

En el asunto de este correo a WhatsApp debes escribir “Cuenta bloqueada”. En el cuerpo del correo debes incluir datos: código de país + número de teléfono. También debes poner el dispositivo que usabas cuando tu cuenta fue bloqueada. Además de describir lo sucedido. Luego, los miembros del equipo de la plataforma revisarán tu caso y te harán saber si procede o no la recuperación de tu cuenta.