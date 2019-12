Durante varios meses, los usuarios que tienen un móvil Android de gama media o baja tenían problemas con un fallo de WhatsApp que ha estado presente en la aplicación durante mucho tiempo, sin saber el por qué. No es del todo perceptible, pero en pantallas de alta resolución estaba ahí.

Se trata de una línea horizontal que aparecía en la pantalla de inicio de WhatsApp, desde la izquierda hasta el logo de la aplicación. Algo muy cuestionable en uno de los servicios más usados y populares del mundo tenga un fallo tan simple y tan tonto.

Independientemente de que algunos usuarios no habían notado el fallo o simplemente no les importó, en la versión 2.19.297 de WhatsApp para Android, este problema fue resuelto. Sin embargo, algunas personas están reportando nuevos fallos con la pantalla de inicio de la aplicación, algunos casos apareciendo no alineada o con mensajes raros en español.

Según reportes, WhatsApp estaría presentando estos fallos en la pantalla de inicio debido a que la plataforma está desarrollando un ‘modo oscuro’, y además de adaptar la interfaz, tiene que hacerlo con la imagen que aparece apenas abres la aplicación.

Como se conoce, junto al ‘modo oscuro’, WhatsApp está desarrollando la posibilidad de eliminar mensajes después de ser enviados. También estará disponible para los grupos de la aplicación siempre y cuando el administrador del grupo lo permita. Se podrá elegir entre una hora, un día, una semana, un mes o un año.