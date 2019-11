Motorola se ha enfocado este año en diversificar su portafolio de smartphones, potenciando sus tradicionales líneas Moto G, Moto E y Moto Z, así como extendiendo su serie de gama media Moto One, que ya reúne al Motorola One Macro, One Vision y One Zoom.

Y justamente de esta última familia de móviles se habría confirmado la llegada de un nuevo miembro más. Según informó el portal Android PIT, Motorola ya habría enviado las invitaciones para la presentación Motorola One Hyper.

Invitación al lanzamiento del Motorola One Hyper.

De acuerdo a la imagen, el evento de lanzamiento se llevará a cabo el próximo 3 de diciembre en Brasil. Es así que el Motorola One Hyper se convertiría en el primer smartphone de la marca en estrenar un sensor de 64 megapíxeles y un sistema de cámara frontal retráctil.

En octubre, desde ProAndroid tuvieron acceso completo al terminal, revelando la mayoría de sus especificaciones. El Motorola One Hyper integraría una pantalla de 6,4 pulgadas con resolución Full HD + y un sensor de huellas trasero con iluminación LED.

En su interior estaría potenciado por un procesador Snapdragon 675, una memoria RAM de 4GB, almacenamiento de 128 GB y una batería de 4,000 mAh. Asimismo, ejecutaría como sistema operativo Android 10.

Su sistema fotográfico destacaría por una cámara principal dual de 64 megapíxeles f/1.8 y 8 megapíxeles f/2.2, mientras que la cámara frontal sería de 32 MP f/2.2. Tendría la capacidad de grabar video en 4K a 30 fps y Full HD de 60 fps.

Por otro lado, a inicios de mes se dio a conocer el dispositivo a través de la certificación otorgada por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC por sus siglas en inglés), bajo el nombre clave XT2027-1.