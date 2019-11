WhatsApp es la aplicación más usada del planeta. Por ello, se viene actualizando constantemente con nuevas funciones. Hace unos días, se estrenó el bloqueo de la aplicación con huella dactilar y ahora se acaban de filtrar nuevas imágenes que nos muestra cómo funcionarán los mensajes que se autodestruyen.

Estos avances de la nueva función de WhatsApp que permitirá eliminar de forma automática mensajes se pueden observar en la versión beta de la app para Android (2.19.348). Anteriormente había aparecido con el nombre “Desaparición de mensajes”, pero al parecer su nuevo nombre sería “Eliminar mensajes”, así lo publicó la plataforma especializada, WABetainfo.

WhatsApp: Su nuevo nombre sería "Eliminar mensajes".

Esta nueva función de WhatsApp estará presente tanto en los ajustes de información de contacto como en grupos, que permite establecer un periodo de tiempo después del cual los nuevos mensajes se eliminarán automáticamente de la conversación. Los usuarios podrán elegir entre: una hora, un día, una semana, un mes o un año.

WhatsApp: se filtran imágenes de cómo funcionarán los mensajes que se autodestruyen [FOTOS]

A inicios de octubre, el programa de prueba de WhatsApp ya había mostrado las primeras imágenes de la opción “Desaparición de mensajes”, que introducía en los ajustes de Grupo un tiempo de cinco segundos o una hora, tras el cual los mensajes se autodestruyen.

WhatsApp hasta el momento no se ha pronunciado al respecto y menos ha señalado cuándo se estrenaría esta nueva función. No obstante, el lanzamiento del bloqueo de la aplicación con huella dactilar y la opción para evitar que te añadan a grupos no quieres, nos indican que no pasará mucho tiempo para que todos los usuarios puedan disponer de los mensajes que se autodestruyen.