WhatsApp: conoce el truco secreto para ocultar el “en línea” y “escribiendo” [FOTOS]

Ahora podrás pasar inadvertido. Si no te gusta que sus contactos de WhatsApp se enteren cuando estás ‘en línea’ o ‘escribiendo’ un mensaje, llegó la solución que anhelabas. Existe un truco secreto con el que podrás utilizar la aplicación de mensajería instantánea sin que nadie se dé cuenta.

El proceso es gratuito, sencillo y bastante útil para chatear en WhatsApp sin que nadie sepa si estamos conectados o no. Tan solo necesitarás una aplicación que pesa poco y que no abusa de nuestros permisos. En caso uses WhatsApp en un iPhone u otro dispositivo de Apple, lastimosamente no podrás utilizar este truco.

La aplicación se llama ‘Flychat’ y luego de darle algunos permisos, los mensajes de WhatsApp se abrirán en ventanas flotantes, similares a las de Facebook Messenger, la app de mensajería de Facebook. El único permiso que pide es el de superposición de pantalla.

La app no tiene acceso a nuestros mensajes, número de teléfono, micrófono ni similares, lo único que hace es abrir una ventana flotante de WhatsApp, para que podamos responder sin abrir la aplicación. Esto nos permitirá responder mensajes sin aparecer en línea ni escribiendo, así como leer todos los mensajes que nos envíen sin necesidad de que aparezca el doble check azul.

La principal ventaja que aporta esta app es que al abrir la burbuja, accedemos a una interfaz de chat bastante cómoda, por lo que podemos mantener conversaciones completas desde esta app, sin aparecer en línea, y sabiendo que nuestros datos tan solo están pasando por WhatsApp.