YouTube podría eliminar tu canal para siempre si así lo considera [FOTOS]

En los últimos días, todos los usuarios que tienen una cuenta de YouTube han recibido un correo en su Gmail de parte de la plataforma de videos. En este se nos avisas sobre los cambios en los Términos del Servicio que entrará en vigencia a partir del 10 de diciembre de 2019.

Sin embargo, uno de estos nuevos términos ha causado gran preocupación entre los usuarios y creadores de contenido de YouTube. La plataforma podría eliminar tu canal para siempre si cree, a su exclusiva discreción, que prestarte el servicio ya no es comercialmente viable.

Asimismo, YouTube señala que, en caso de ser seleccionado, el usuario será notificado con el motivo exacto de la suspensión o terminación de su canal. Esto les otorgará el tiempo suficiente para “exportar el Contenido que tiene en el servicio”. Eso sí, existen algunas situaciones que pueden evitar el cierre del canal, la mayoría relacionadas con la aplicación de leyes locales que terminarían perjudicando a la propia YouTube.

La plataforma de videos también deja claro que los perjudicados pueden seguir visualizando cualquier video sin la necesidad de tener una cuenta. Por supuesto, si el usuario considera que el cierre es un error, puede apelar la decisión llenando un formulario. Si bien estos términos comenzarán a ser válidos a partir del próximo 10 de diciembre, en algunos territorios como Suiza ya se aplican desde hace algunos meses.

Más sobre los nuevos términos de servicio de YouTube

YouTube no solo está considerando a los canales de creadores de contenido, también a los millones de personas que diariamente consumen la plataforma. Aunque no han explicado de forma clara cómo van a considerar que un canal no es comercialmente viable, en foros y redes sociales se especula que este movimiento pretende hacer frente a los bloqueadores de anuncio.