WhatsApp es la aplicación de mensajería más usada del planeta. Sin embargo, la mayoría de usuarios desconoce los trucos secretos que se pueden aplicar en esta app. Uno de estos métodos nos permite ver los estados de nuestros contactos, sin que ellos se enteren. Su efectividad es 100% comprado y a continuación te lo enseñamos.

Si bien lo más fácil para poder ver los estados de nuestros contactos sin que ellos lo sepan es desactivando la confirmación de lectura, aplicar esto tiene negativo. Ya que tampoco podremos saber qué contactos miran nuestros estados de WhatsApp.

Para solucionar este problema, tenemos otro truco sencillo de WhatsApp que nos permitirá espiar los estados de nuestros amigos de forma oculta y sin tener que desactivar la confirmación de lectura.

Solo debemos recurrir a una aplicación. Se trata de WAMR que no solo permite recuperar mensajes borrados, si no también descargar estados de WhatsApp. Cuando no queremos que sepan que hemos visto un estado, con esta app puedes descargártelo sin tener que acceder al archivo en sí, lo podrás ver y no se marcará como visto.

WhatsApp: conoce el truco secreto para ver los estados de tus amigos sin que lo sepan [FOTOS]

Si estás interesado en aprender este truco, debes saber que funciona tanto para los usuarios de WhatsApp que utilizan un dispositivo Android, como para aquellos que lo han instalado en un iPhone, el teléfono de la compañía Apple.

Entérate con quién chatea tu pareja

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas; sin embargo, pocos saben los trucos secretos que oculta, uno de ellos te permite conocer con quién chatea tu pareja y si quieres saber este método oculto, entonces presta mucha atención.

Como podrás apreciar en el siguiente video, este truco de WhatsApp solo está disponible para los teléfonos con sistema operativo Android, así que, si tienes un iPhone u otro dispositivo desarrollado por Apple, lamentablemente no podrás hacerlo.