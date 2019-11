LG OLED 65E9: probamos el televisor OLED con Inteligencia Artificial ‘Deep Learning’ y esto opinamos [REVIEW]

Desde hace varios años, LG ha apostado por sus televisores con tecnología OLED que poco a poco han ido ganando seguidores, quienes prefieren hacer una buena inversión para adquirir un producto claramente superior a los LED o LCD.

Gracias a nuestros amigos de LG Perú hemos podido probar el LG OLED 65E9 durante algunas semanas y en esta reseña hablaremos sobre los puntos positivos y negativos de este enorme televisor de 65 pulgadas con Inteligencia Artificial ‘Deep Learning’.

Antes me gustaría explicar la diferencia que existe entre los televisores LED y OLED. Los primeros funcionan con retroiluminación, es decir, luz en la parte posterior; mientras que los segundos poseen diodos orgánicos que emiten luz de manera independiente.

Dicho de otra manera, la pantalla de los televisores OLED de LG posee innumerables diodos orgánicos que se prenden solamente si la imagen lo requiere. En caso se muestre algo de color negro, el diodo permanece apagado, lo que da un ‘negro perfecto’.

Al ser el LG OLED 65E9 un televisor bastante grande, lo recomendable es que alguien te ayude a instalarlo, ya que hacerlo solo puede ser muy complicado. Una vez que esté armado, la configuración del dispositivo es sencilla y solo tomará solo unos minutos.

De preferencia, es bueno colocar el LG OLED 65E9 en un lugar que esté cerca al módem, ya que la inteligencia artificial y las otras funciones del televisor solo estarán disponibles si el dispositivo está conectado a Internet.

Según nos comentó Esther Jara, trainer de televisores de LG Perú, el LG OLED 65E9 cuenta con un procesador inteligente Alpha 9 (α9) de segunda generación que analiza, reconoce, procesa y optimiza la imagen, es decir, mejora la imagen, aunque esto depende mucho de la fuente.

Por ese motivo, utilizamos el LG OLED 65E9 para ver televisión por cable (Movistar TV), series y películas (Netflix), videos musicales (YouTube) y videojuegos (Play Station 3). En cada uno de ellos notamos un resultado totalmente diferente con respecto a la imagen.

En lo que respecta a mi experiencia viendo el contenido de Movistar TV en el LG OLED 65E9, debo reconocer que la imagen dejaba mucho que desear, esto no es un problema del televisor, sino de la fuente que no emitía contenido en alta calidad.

Debido a que tengo Netflix, no considero necesario pagar por los canales premium de Movistar TV que si emiten su contenido en alta calidad; sin embargo, pude apreciar ciertos canales peruanos con contenido HD y se aprecia una notoria diferencia.

Donde se puede observar todo el potencial del LG OLED 65E9 es en Netflix, ya que ver una película en este inmenso televisor es una gran experiencia, no solo por la excelente calidad de la imagen, sino por el sonido que es de primera.

Además de poseer un sonido envolvente, el LG OLED 65E9 permite la separación de sonidos por objetos, es decir, cualquier persona podrá diferenciar el sonido que emite cada cosa que aparezca en la pantalla, como una mosca, una pisada, etc.

Debo admitir que, durante el periodo de prueba, le ‘saque el jugo’ a Netflix, ya que vi muchas películas y realicé varias maratones de series, esto debido a que la tremenda calidad de imagen y audio del LG OLED 65E9 me motivaba a hacerlo.

Por su parte, el sistema operativo del LG OLED 65E9, llamado webOS 4.5, viene con la aplicación de YouTube preinstalada; sin embargo, dependerá mucho de tu velocidad de Internet para que veas contenido en alta definición, de lo contrario baja automáticamente.

Para solucionar esto y que la calidad sea la más alta (1080p), existe un ‘truco’ que es ingresar a YouTube desde el navegador del LG OLED 65E9. De esta forma, el contenido que reproduzcas estará en alta definición y no bajará sin tu autorización.

Finalmente, en lo que respecta a los videojuegos, pude probar mi Play Station 3 en el LG OLED 65E9 y quede maravillado por todo lo que veía. Nunca había vivido una experiencia similar con una gran pantalla y me imagino que será mucho mejor con una consola de última generación.

Si eres un ‘gamer’ y buscas una buena televisión con la que no te pierdas ningún detalle de tu videojuego favorito, el LG OLED 65E9 es definitivamente una buena opción para ti, ya que quedarás fascinado siendo testigo de la tremenda nitidez de los gráficos.

Ya hemos hablado de la pantalla del LG OLED 65E9, ahora pasaremos a hablar de su Inteligencia Artificial ‘Deep Learning’ que no es la tradicional, donde debes decir comandos específicos para que te hagan caso, sino que todo es más natural.

Gracias a la Inteligencia Artificial ‘Deep Learning’, hemos podido darle todo tipo de órdenes al LG OLED 65E9, como programar que se apague a una determinada hora o pedirle que reproduzca una película de Netflix que nos da pereza buscar.

Para utilizar la Inteligencia Artificial ‘Deep Learning’ bastará con pulsar un botón del control remoto y sin soltar decir nuestra orden. En mi caso, por ejemplo, solía usar esta opción para buscar películas y no tener que escribir su nombre.

Es decir, en vez de pulsar las flechas direccionales del control remoto y escribir letra por letra ‘Películas de Marvel’, simplemente pulsas el botón y dices ‘Buscar películas de Marvel’ para que la Inteligencia Artificial lo haga por ti.

Algo que no me gustó mucho de la Inteligencia Artificial del LG OLED 65E9 es la voz que repite todas mis órdenes. Desconozco si se puede deshabilitar esta voz, pero la verdad es que cansa escuchar que repita lo que dices en vez de hacerlo.

En mi caso, por ejemplo, solía utilizar el LG OLED 65E9 por las noches, cuando regresaba del trabajo, y la voz del asistente se podía escuchar por toda mi casa. Ojalá se incluya una opción para mutear esto y si la hay ponerla de forma predeterminada.

Una limitación de la Inteligencia Artificial del LG OLED 65E9 es que no te permite programar un encendido del televisor, es decir, si quieres ver un programa a las 11:00 a.m. y le dices que se prenda a esa hora, no podrá hacerlo, solo es posible programar que se apague.

Además de darle órdenes, puedes interactuar con el LG OLED 65E9. Si, por ejemplo, le dices que estás triste, verás que te sugiere ver algo para levantarte el ánimo. Aunque no lo creas, hacerle este tipo de preguntas es muy divertido, ya que obtienes curiosas respuestas.

Para finalizar me gustaría hablar del control remoto del LG OLED 65E9, llamado ‘Magic Remote’. La verdad es que es bastante ergonómico y se ve que es resistente, algo fundamental, ya que estos aparatos son los que más caídas suelen tener.

Al prender el LG OLED 65E9 notarás que aparece una especie de cursor en la pantalla que se mueve dependiendo de donde apunte el control. Aunque al comienzo tardé en acostumbrarme, finalmente me di cuenta de su valor, ya que facilita mucho la experiencia.

Como conclusión final, debo admitir que el LG OLED 65E9 es uno de los mejores televisores que hay en el mercado. Aunque su precio no es muy accesible, si buscas un producto de calidad, entonces no dudes en adquirirlo.

Por: Juan José López (@jlopezc2010)