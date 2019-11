Huawei Watch GT 2: probamos el nuevo el smartwatch de Huawei y esto opinamos [REVIEW]

El Huawei Watch GT 2 acaba de ser presentado en nuestro país y gracias a los amigos de Huawei Perú hemos podido probar este smartwatch antes de su lanzamiento oficial. ¿Vale la pena comprarlo? A continuación, te daremos una opinión sobre este reloj inteligente.

Al igual que su predecesor (que también tuvimos la oportunidad de probar), el Huawei Watch GT 2 está hecho de cerámica y acero inoxidable. Tiene un tamaño de 46mm, aunque existe una versión más pequeña de 42mm que posee casi las mismas características.

Un punto a favor para el Huawei Watch GT 2 es su pantalla de 1,39 pulgadas con resolución 454 x 454 que cumplió nuestras expectativas en todo momento, incluso en lugares con mucha luz solar, el brillo del reloj inteligente era preciso y la pantalla nunca se tornaba negra.

Con el objetivo de ahorrar batería (de la cual hablaremos más adelante) la pantalla del Huawei Watch GT 2 se apaga cuando no la estás viendo. Volverá a encenderse automáticamente cuando dobles la muñeca, aunque esto puede tardar un poco en ocasiones.

El Huawei Watch GT 2 viene con varios modelos de pantalla pensado para todo tipo de usuarios, desde la persona que les gusta los relojes clásicos, pasando por el joven que quiere ver la hora en números grandes, así como el deportista que quiere saber más detalles.

Cambiar los modelos de pantalla en el Huawei Watch GT 2 es algo muy sencillo, bastará con pulsarla durante unos segundos para que aparezcan todas las opciones disponibles. Aunque no se pueden personalizar, Huawei suele añadir nuevas en sus actualizaciones.

Por ejemplo, en el Huawei Watch GT 2 existe un modelo de pantalla llamado ‘Explorador’ que, además de mostrarte la hora exacta, fecha y clima de tu ciudad, te permite saber cuántas calorías has quemado en el día, cuantos pasos diste y tu ritmo cardíaco.

Hay otro modelo de pantalla llamado ‘Velocímetro’ que es ideal para todas las personas que practican deportes como alpinismo, ya que además de mostrar lo mismo que el anterior, te indica la presión atmosférica y te permite saber la altura en la que te encuentras.

Aunque el Huawei Watch GT 2 parezca un reloj pesado, lo cierto es que es todo lo contrario (41 gramos). En nuestro periodo de prueba, nunca presentamos molestias por llevarlo y sus correas de silicona (que son removibles e intercambiables) son bastantes cómodas.

Analizando de cerca el Huawei Watch GT 2 podemos notar dos botones, el de arriba nos permite entrar a todas las opciones del reloj, mientras que el de abajo es configurable, por defecto muestra las rutinas de entrenamientos que hay disponibles.

Algo curioso de los botones del Huawei Watch GT 2 es que se pueden girar para ambos lados, como los relojes a cuerda; sin embargo, es solo un mero adorno. Yo esperaba que pudieran controlar el volumen del altavoz, algo que posiblemente se añada en una actualización.

Para que funcione el Huawei Watch GT 2 es necesario tener instalado en nuestro smartphone la aplicación Huawei Health (Salud). Con esta app podemos hacer muchas cosas, como por ejemplo configurar las notificaciones, transferir música del teléfono al reloj, etc.

En lo que respecta a las notificaciones, gracias a Huawei Health podemos especificar las apps de las que queramos recibir notificaciones en nuestro Huawei Watch GT 2. Es decir, podrás ver que mensaje te enviaron tus amigos por WhatsApp, Facebook, Gmail, entre otras.

Lamentablemente, no se pueden responder las notificaciones desde el Huawei Watch GT 2, así que si quieres contestar un mensaje de tus amigos de WhatsApp o Facebook, necesariamente deberás prender tu smartphone para hacerlo.

Lo que si puedes contestar con el Huawei Watch GT 2 son las llamadas, es decir, si alguien te llama y tienes tu teléfono guardado, simplemente contesta desde el reloj y habla con la otra persona. El volumen es bastante aceptable y no se distorsiona.

Además de contestar llamadas, el Huawei Watch GT 2 te permite realizar una, tan solo debes vincular los contactos de tu smartphone usando la aplicación Huawei Health. Una vez hecho esto, podrás llamar a tus amigos, sin tener el celular en la mano.

Con el Huawei Watch GT 2 también podrás controlar la música de tu smartphone, eso si, primero debes abrir la aplicación. Por ejemplo, si tienes una cuenta de Spotify, el smartwatch te permite avanzar y retroceder canciones, así como pausarlas.

Si tienes música descargada en tu celular también podrás reproducirla, avanzarla y retrocederla, incluso hay una opción para pasar las canciones de tu teléfono al Huawei Watch GT 2 que cuenta con una memoria que permite almacenar muchos temas.

Desde mi punto de vista, hacer esto no es para nada recomendable, ya que la música sonará a través del altavoz del Huawei Watch GT 2, es decir, la batería del smartwatch se consumirá más rápido, así que cuidado cuando hagas esto.

El Huawei Watch GT 2 posee varias rutinas de entrenamiento, para acceder a ellas basta con pulsar el botón superior y luego elegir la primera opción. Existe ‘Correr al aire libre’, ‘Andar en bicicleta’, ‘Natación’, ‘Escalar, Triatlón, ‘Entrenador elíptico’, ‘Remo’, entre otros.

Cada entrenamiento puede ser personalizable, es decir, tu puedes programar cuantas horas quieres correr o cuantas calorías quieres quemar en una sesión. Si llegas a cumplir la meta, el Huawei Watch GT 2 te mostrará una felicitación.

Además de mostrarnos los entrenamientos, el botón superior del Huawei Watch GT 2 permite visualizar otras funciones como Barómetro, Brújula, Cronómetro, Temporizador, Alarma, Linterna y buscar mi teléfono para encontrar tu smartphone si no sabes dónde lo dejaste.

Finalmente, en lo que respecta a la autonomía, debo destacar que la batería de 455 mAh del Huawei Watch GT 2 es bastante duradera. Desde que me lo prestaron, hace aproximadamente una semana, no he tenido la necesidad de cargarlo.

Eso si, mientras más funciones utilices del Huawei Watch GT 2, más rápido se acabará la batería. En caso el smartwatch te pida que lo cargues, una carga al 100% se completa en poco más de una hora, algo bastante rápido desde mi punto de vista.

En conclusión, el Huawei Watch GT 2 es un smartwatch bastante completo y que ha sido pensado para todo tipo de público, si bien puede mejorar en algunos aspectos, ofrece muchas funciones que eclipsan estos pequeños detalles.

Por: Juan José López (@jlopezc2010)