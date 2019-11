WhatsApp: eterno rival busca destronarlo con función para acelerar los mensajes de audio [FOTOS]

La lucha por ser la mejor aplicación de mensajería instantánea no se detiene. Luego que WhatsApp lanzará nuevas funciones como la huella dactilar, su eterno rival Telegram no quiere quedarse atrás y acaba de estrenar nuevas herramientas que no encontramos en la plataforma, propiedad de Facebook.

La posibilidad de reproducir clips de voz a doble velocidad lleva ya bastante tiempo en Telegram, rival de WhatsApp. Aunque ahora se extiende a cualquier archivo de audio y podcast con una duración de más de 20 minutos de duración.

Para usar esta función, los usuarios de Telegram solo deben tocar el botón 2x para reproducir a doble velocidad. En iOS, además puedes moverte por la reproducción actual con mayor precisión haciendo un toque prolongado en la barra de progreso y deslizando hacia abajo.

Nueva función de la rival de WhatsApp

Recuerda dónde te quedaste en videos y audio

El rival de WhatsApp ahora recordará dónde te quedaste en la reproducción de videos o audios largos, mientras que los videos –de menos de 20 minutos- seguirán comportándose como siempre.

Otros cambios de Telegram

Una novedad interesante es la posibilidad de compartir un elemento con varios chats a la vez, desde la funcionalidad de compartir estándar de Android. Una opción que aún no podemos encontrar en WhatsApp.