Wikipedia cocina WT:Social, la nueva red social que no vende los datos de sus usuarios

Jimmy Wales, fundador de la enciclopedia en internet Wikipedia, anunció la creación de un nuevo modelo de red social que compita con Facebook y similares plataformas, la cual estará financiada potencialmente con donaciones de los usuarios y sin ninguna publicidad sobre la pantalla.

En el marco de la feria Digital X en Colonia, Alemania, Wales precisó que el proyecto que de momento lleva el nombre de WT:Social aún se encuentra en una fase inicial de desarrollo. “Adiós, Facebook, es hora de algo nuevo”, arriesgó.

"¿Te imaginas una red social donde toda la comunidad pueda editar los contenidos?", dijo el programador durante su discurso de presentación ante la audiencia, al tiempo que explicaba que el interés de Wikipedia es "transferir sus principios a una red social".

That is very kind of you to say... see you on https://t.co/I8xfkDVdU1 https://t.co/XiJKQEjRQ4