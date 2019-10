¿Qué es el phishing y cómo prevenirse para evitar ser víctima de un robo cibernético? [VIDEO]

El ‘phishing’ es una de las modalidades de estafa virtual más utilizada por los ‘ciber delincuentes’ que buscan apoderarse de tu información personal usando la imagen de una persona o entidad, muchas veces bancaria, para así poder usarla con fines fraudulentos.

La Policía Nacional del Perú (PNP) reveló que actualmente el ‘phishing’ es la modalidad de estafa que mayor daño le ha hecho a la población peruana, por lo que debemos estar muy atentos a fin de evitar caer en este tipo de engaños y no ser víctimas de robos. Aquí te revelamos todo lo que debes saber para así poder prevenir, detectar y actuar frente a esta tipo de robo cibernético.

Si bien el ‘phishing’ en el Perú se encuentra penalizado con hasta cuatro años de pena privativa de la libertad, lo cierto es que se ha convertido en una de las modalidades de estafa más empleadas de los últimos años. Según el último reporte de ESET Perú, nuestro país cuenta con el 25,7% del total de incidencias que se han reportado en la región.

Esta alarmante cifra nos revela que actualmente existe mucha desinformación sobre las modalidades de ‘phishing’ que utilizan los delincuentes. Y es que la única forma de evitar caer en este tipo de estafas es la información y la cautela al momento de ingresar a una página web desconocida. Jorge Zeballos, gerente general de ESET Perú conversó con La República y mencionó algunos puntos que se deben tomar en cuenta para poder evitar ser víctima de este tipo de estafas.

El especialista en este tipo de riesgos informáticos nos reveló que una de las principales modalidades del ‘phishing’ es la estafa mediante un correo electrónico de una persona o entidad, la cual te proporciona un ‘link’ que te lleva a una página web maliciosa, en la que te pedirán tus datos personales, los cuales serán usados en tu contra.

Ante esta situación, Jorge Zeballos menciona que se deberá verificar detenidamente el ‘URL’ de esta página. Es importante tener en cuenta que las páginas web de entidades conocidas son únicas y por ello se deberá tener cuidado al momento de ingresar a una cuya procedencia sea dudosa.

“Actualmente hay ingeniosas formas de hacer ‘phishing’, por lo que es importante no caer en estos correos que no son solicitados. Siempre se deberá verificar el remitente y ser más cautelosos al momento de ingresar a una web que no conocemos”, menciona el especialista, quien además se animó a dar algunos consejos de seguridad importantes para las personas que han sido víctimas del robo de un celular.

Además, si has sido víctima de la inseguridad de las calles y te sustrajeron tu smartphone, lo primero que debes hacer es llamar a tus entidades bancarias y pedir que bloqueen el equipo, ya que este puede ser usado para realizar transacciones y perjudicarte económicamente.

“Es importante que las aplicaciones de un smartphone tengan un doble factor de autentificación. Y si realizan transacciones bancarias no guarden las claves en los teléfonos, puesto que esto puede traerles muchos problemas a futuro”, enfatizó el especialista de ESET Perú.

Y es que con la proliferación de los smartphones, el ecosistema digital cambió, por lo que los delincuentes cibernéticos también han ideado nuevas modalidad para poner penetrar y tomar ventaja de tus datos personales.

Uno de los factores que influyen en ser víctima de este tipo de estafas como el phishing es la curiosidad. Y es que precisamente los delincuentes buscan llamar la atención de los usuarios y lanzar algunos anuncios, los cuales esconden una intención maliciosa. Jorge Zeballos, vocero de ESET Perú mencionar que un usuario debe ser muy cuidadoso al momento de ingresar a un link desconocido. Además mencionar que es necesario tener una capa de seguridad adicional, la cual te proporcione una mayor protección de este tipo de contenido.

Tal como se puede registrar en la página web viralradar.com, actualmente existen muchas amenazas en progreso, una de las más comunes es la ‘ScrInject’, la cual permite abrir un ‘espacio’ en tu smartphone para el criminal y hacer de todo con él.

“Hay que tener herramientas de prevención para evitar sufrir un ataque de phishing; sin embargo, si has sufrido de un ataque tengo que tener herramientas de detección. Y finalmente tener una respuesta rápida frente a este tipo de estafas. Primero, tengo que reducir el espacio de ataque. ¿Cómo? Bloqueo del celular, instalar el nueva tarjeta SIM, llamar al banco y bloquear las aplicaciones y así reducir el ataque”, sostuvo el especialista.

Actualmente en el Perú existen más de 16 millones de smartphones, de los cuales solo el 4% están protegidos con una herramienta anti phishing, por lo que es importante reforzar la seguridad con una buena aplicación. Es importante mencionar que actualmente existen muchas opciones, las cuales muchas veces son gratuitas y te permiten resguardar la seguridad en tu dispositivo móvil.

