Motorola One Vision review: probamos el smartphone y esto opinamos [VIDEO]

Cuando hoy hablamos de buenos móviles de gama media, son muchas las opciones ante la arremetida de las fabricantes chinas. Sin embargo, la compañía Motorola no quiere quedarse atrás y con el One Vision busca ofrecer a los usuarios un buen dispositivo con características destacables.

Solo hace unas semanas llegó a nuestro país el Motorola One Vision que destaca por su cámara de “Visión nocturna” y sus opciones de inteligencia artificial. Gracias a Motorola Perú hemos podido probar este smartphone durante algunas semanas.

Diseño del Motorola One Vision

El Motorola One Vision es un teléfono bien acabado, construido en cristal y aluminio y que sienta muy bien a la mano y a la vista gracias a ese degradado que tiene en la parte trasera que va desde las esquinas hasta el centro.

En la parte trasera del Motorola One Vision encontramos un módulo bastante prominente para las cámaras y con el que se debe tener cuidado a la hora de apoyarlo sobre cualquier superficie para evitar un golpe o arañazo al módulo de la cámara. Junto a él encontramos el lector de huellas sobre el que Motorola ha serigrafiado su logo en esta ocasión.

Respecto a los altavoces y la entrada USB tipo C del Motorola One Vision, se encuentran en el lugar habitual, a diferencia del jack de audio que se encuentra en la parte superior. Esto genera una situación incómoda ya que hubiera sido más acertado ubicarlo en la parte inferior.

Motorola One Vision tiene 4GB de memoria RAM.

Pantalla del Motorola One Vision

En cuanto a la pantalla del Motorola One Vision, tenemos un enorme panel IPS de 6,3 pulgadas con resolución Full HD+ y formato 21:9. Este panel llama bastante la atención por su formato alargado, el cambio del notch por un agujero en la parte superior izquierda y la barbilla inferior que si bien no molesta llama bastante la atención y no de forma positiva.

Es decir, en el Motorola One Vision tenemos una pantalla grande al igual que el teléfono, un panel que a nivel de nitidez es bastante bueno, tiene una interpretación de colores y un brillo bastante correcto que puede ajustarse mediante los tres perfiles de color típico del Android One para adaptarlo al gusto de cada usuario.

La principal novedad del Motorola One Vision está en el panel ultra panorámico de formato 21:9 que tiene como objetivo una experiencia multimedia más cercana al cine, pero con el problema que la mayor parte de contenido multimedia se sigue grabando en 16:9 y la cantidad de contenido en 21:9 es poca.

Motorola One Vision tiene un procesador Exynos 9610.

Rendimiento y autonomía del Motorola One Vision

En cuanto al rendimiento, el Motorola One Vision tiene un procesador Exynos 9610, 4GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento con tecnología UFS. Esto último no es habitual en la gama media.

El Motorola One Vision funciona de forma fluida, no tiene lag y es capaz de soportar juegos pesados como el Pug Mobile con la configuración de gráficos en alta. Asimismo, no tiene problemas a la hora de abrir aplicaciones básicas como Instagram y WhatsApp.

Respecto a su autonomía, el Motorola One Vision cumple su cometido permitiéndonos utilizarlo durante horas sin el menor problema. Para ello, Motorola a incorporando una batería de 3,500 mAh que es más que suficiente para soportar la jornada de uso. A esta autonomía lo acompaña la carga rápida de 15W que nos permite cargarlo por completo en menos de 2 horas.

Cámara del Motorola One Visión

El Motorola One Vision apuesta por una doble cámara trasera en la parte trasera, con dos sensores de 48 y 5 megapíxeles, que está acompañada por la inteligencia artificial y la tecnología Quad Pixel. Mientras que en la cámara frontal apuesta por un único lente de 25 megapíxeles con apertura f/2.0.

Motorola One Vision tiene doble cámara trasera.

Respecto al comportamiento de la cámara del Motorola One Vision, cuando las condiciones de luz son favorables ofrece resultados suficientes para la gama en la que se encuentra, pero nos deja inconsistencias a nivel de interpretación de color. En cuanto al detalle los resultados son correctos.

La sorpresa llega en el modo retrato con un recorte bastante perfecto y un procesado de la piel natural que no intenta reducir el ruido en base al suavizado del objeto. En entornos con poca luz, podemos activar el modo Night Vision para captar más detalles aún en la oscuridad. Además de obtener fotos brillosas y coloridas con un inmejorable nivel de claridad y colores bien definidos.

Sin embargo, la cámara del Motorola One Vision no controla del todo las luces altas, lo que acaba traduciéndose en una nueva sobreexposición. En cuanto al selfie los resultados son correctos y la calidad es aceptable.