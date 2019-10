Smartphone: nuevos procesadores harán realidad los celulares baratos con 5G [FOTOS]

MediaTek se pone las pilas y tras el buen rendimiento de su procesador Helio G90, presente en el Xiaomi Redmi Note 8 Pro, ahora la compañía se prepara para dominar en la gama media y baja. Por tal motivo, trabaja en nuevos procesadores 5G para smartphones económicos.

No es la primera vez que MediaTek trabaja en un procesador 5G. El año pasado puso en producción el MT6885, su primera propuesta 5G, que empezaremos a ver a partir del primer trimestre del 2020. No obstante, esta no será la única propuesta de la compañía china, que pretende conquistar la gama media y baja con sus chips 5G.

El MT6873 será uno de ellos, la primera sorpresa. Se tratará de un chip de 7nm (al igual que, por ejemplo, un Apple A13 Bionic o un Qualcomm Snapdragon 855), un buen salto a nivel de construcción, más aún si tenemos en cuenta que el Helio G90 tiene un proceso de fabricación de 12nm, por debajo de su competencia directa.

Este chip, básicamente, estará basado en la misma arquitectura del MT6885, con núcleos Deinos de ARM, GPU Valhall y un núcleo para computar información relacionada con IA, aunque promete ser un 25% más pequeño, y aún más barato de cara a fabricantes. Respecto a estos dos procesadores, se esperan entre 40 y 50 millones de envíos para 2020.

Asimismo, MediaTek recurrirá al proceso EUV de 6nm de TSMC, uno de los más avanzados de la actualidad, para otros procesadores, esta vez con núcleo ARM Hercules y GPU Valhall de segunda generación. Se espera que MediaTek termine de diseñar este último procesador en el tercer trimestre de 2020. Compañías como Oppo y Xiaomi estarían interesados en estos procesadores 5G.