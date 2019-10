Huawei: los próximos P40 y P40 Pro llegarían equipados con doble sistema operativo

Las prohibiciones comerciales impuestas a Huawei por los Estados Unidos meses atrás, complicaron el lanzamiento de los nuevos teléfonos de la compañía, como fue con el Mate 30, dispositivo que debutó en el mercado sin acceso a los servicios de Google.

Ante una poderosa competencia liderada por el sistema operativo Android, un software desarrollado por la propia Huawei goza de un panorama incierto y difícil para lograr atraer la atención del usuario y mantenerse vigente.

Esta situación motivaría al gigante tecnológico por desarrollar una solución que llegaría incluida en su próximo buque insignia. De acuerdo con @RODENT950, filtrador conocido por sus reportes acertados, el futuro Huawei P40 y P40 Pro integrarían dos sistemas operativos.

Huawei P40 and P40 Pro coming with dual os

HongMeng and Android based EMUI 10. #HuaweiP40Series