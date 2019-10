Facebook: el modo oscuro llega a la versión web y así luce la interfaz [FOTOS]

Tras anunciarlo durante su conferencia para desarrolladores F8 2019, celebrada en abril de este año, Facebook finalmente ha comenzado a implementar su rediseñada interfaz en la versión de escritorio.

A través de las redes sociales, diversos usuarios han reportado que ya han podido probar la nueva apariencia de Facebook, al recibir el siguiente mensaje de la compañía: “Estás invitado al nuevo diseño de Facebook. Estamos emocionados de que pruebes una experiencia más fresca y simple del sitio web de Facebook”.

Got the invite to try Facebook's new desktop design and yes it includes a dark mode 🙌@MattNavarra pic.twitter.com/buCJBdgQ5I — anastipu (@teepusahab) 11 de octubre de 2019

De momento, se trata de una versión beta de Facebook, por lo que aún no está disponible para todos los usuarios. La característica más destacable ha sido la llegada del modo oscuro a la plataforma web, la cual se puede modificar desde los ajustes de la cuenta.

En agosto, la ingeniera de software Jane Manchun Wong, ya había revelado que Facebook venía trabajando en la implementación del modo oscuro en la aplicación móvil para Android, función que aún se encontraba en etapa temprana de desarrollo.

Por otro lado, la interfaz Facebook Beta, que recuerda mucho al diseño de Twitter, trae una tipografía de mayor tamaño y una navegación más simplificada para acceder con facilidad a las diferentes áreas de la plataforma.

Además, si sales de la red social y la vuelves a abrir después de horas o días, Facebook guardará la posición en la que te quedaste la última vez que navegaste por la sección de noticias.

Facebook: Así luce su Modo Oscuro