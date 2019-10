WhatsApp: aprende el truco secreto para descubrir si tu expareja te ha bloqueado [FOTOS]

Si uno de tus contactos no te contesta, ha pasado tiempo y sigue sin hacerlo, es muy probable que te haya bloqueado. Para descubrirlo, la aplicación de mensajería WhatsApp cuenta con sencillos métodos que nos pueden ayudar a averiguarlo y que te explicaremos a continuación.

La hora de última conexión

Uno de los indicadores de que hemos sido bloqueador por otra persona en WhatsApp es que no podemos ver la hora de su última conexión. Esta hora se consulta accediendo al perfil de nuestro contacto y aparece justo bajo su nombre. Debe aparecer algo parecido a “Última vez” con una fecha o un rango de tiempo determinado. Sin embargo, también existe la posibilidad de que tu contacto haya decidido ocultar la hora de última conexión.

Última hora de conexión en WhatsApp.

La ausencia del doble check azul

Si hemos enviado un mensaje de WhatsApp a nuestro contacto y que este nunca llegue a tener el doble check, lo que significa que o bien no tiene WhatsApp instalado o que nos ha bloqueado. Diferente sería que reciba el doble check pero nunca pase al azul, puesto esto significa que tiene el mensaje en el teléfono pero no lo ha leído. Esto se trataría más de falta de interés, pero no bloqueo.

Doble check azul en WhatsApp.

No puedes ver su foto de perfil

Tal vez la haya eliminado, todo es posible, pero la imagen de perfil de nuestros contactos es otro indicador de que hemos sido bloqueados. Si antes tenía una imagen de perfil y ahora no la tiene, y aparece la clásica imagen inicial de WhatsApp indicando que no hemos acabado de configurarlo, es que nos han bloqueado. Sí, tal vez la ha quitado, o ha borrado su cuenta de la aplicación. Las dudas siempre estarán ahí.

La prueba infalible, los grupos

Si quieres tener la prueba fehaciente de que un amigo u otro contacto te ha bloqueado, todo pasa por añadirlo a un grupo. Tiene que ser uno existente, no sirve que crees uno expresamente para hacer la comprobación o puedes crearlo previamente con otros usuarios y luego los expulsa para dejar así el grupo de WhatsApp en blanco.

Añade a un grupo de WhatsApp.

La cuestión es que no puede añadir usuarios que te han bloqueado a grupos de WhatsApp. Si lo intentas, recibirá un claro mensaje indicándote que no puedes realizar esa acción, que no puedes añadir a tu contacto a un grupo. Era la confirmación que hacía falta.

Entérate con quién chatea tu pareja

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas; sin embargo, pocos saben los trucos secretos que oculta, uno de ellos te permite conocer con quién chatea tu pareja y si quieres saber este método oculto, entonces presta mucha atención.

Como podrás apreciar en el siguiente video, este truco de WhatsApp solo está disponible para los teléfonos con sistema operativo Android, así que si tienes un iPhone u otro dispositivo desarrollado por Apple, lamentablemente no podrás hacerlo.

Recupera una conversación borrada accidentalmente

Si por algún motivo borraste una conversación de WhatsApp con fotos y videos muy importantes, entonces tienes que saber que existe un truco muy sencillo que te permitirá recuperarlos. A continuación, te vamos a enseñar cómo.

El truco secreto, que pocas personas conocen, solo funciona si el usuario de WhatsApp realizó una copia de seguridad de la aplicación de mensajería instantánea. Si cumples este requisito, no dudes en revisar este video para más detalles.

¿Cómo ocultar el ‘en línea’?

Aunque no lo creas, existe un truco secreto de WhatsApp, que pocos usuarios conocen, que te permite ocultar el ‘en línea’ y el ‘escribiendo’ a tus amigos que te tengan como contacto en la aplicación de mensajería instantánea.

Si quieres conocer este fantástico truco secreto de WhatsApp, que te permitirá ser ‘invisible’, entonces no dudes en revisar el siguiente video, el cual no tardó en hacerse tendencia en las redes sociales, especialmente en YouTube.

Negrita, cursiva y subrayado

Pocos usuarios de WhatsApp saben que la aplicación te permite poner en negrita, cursiva y subrayado ciertos textos, esto con la finalidad de resaltar dichos mensajes y que de esta manera la otra persona sepa que son importantes.

Vale resaltar que esta función está disponible para todos los usuarios de WhatsApp, no solo para los de Android, sino también para los de iPhone. Si quieres saber cómo poner negrita, cursiva o subrayado, entonces mira el siguiente video.

¿Cómo poner música en tus estados?

WhatsApp es una app de mensajería instantánea utilizada para compartir fotos, videos o realizar videollamadas. Pero eso no es todo, también cuenta con una sección de ‘estados’ que permite a los usuarios publicar mensajes por 24 horas.

Gracias a un ‘truco’ compartido por un usuario de YouTube, vamos a poder colocar en los estados de WhatsApp nuestras canciones favoritas. Si quieres saber cómo hacerlo, entonces no dudes en revisar el siguiente video que causa furor en las redes.

¿Cómo poner videos en tus estados?

Si sueles compartir estados de WhatsApp, pero solo publicas fotos, entonces te interesará saber que existe un truco secreto con el que podrás postear pequeños videos que estarán visibles duramente 24 horas, luego se eliminarán automáticamente.

Si tu quieres saber este truco secreto y dejar sin palabras a todos tus contactos de WhatsApp, entonces lo único que debes hacer es seguir los pasos que te muestra el siguiente video, el cual tiene miles de reproducciones en YouTube.

Abandona los grupos sin que nadie lo sepa

Si estás cansado de pertenecer a un grupo de WhatsApp, pero te da vergüenza abandonarlo, debes saber que existe un truco secreto con el que podrás decirle adiós a ese molesto chat grupal y nadie se dará cuenta de que te fuiste.

Si estás ansioso de conocer este fantástico truco de WhatsApp, que pocas personas conocen, lo único que deberás hacer es seguir los pasos que te muestra el siguiente video que no tardó en volverse tendencia en las redes sociales.