WhatsApp: ¿por qué se ha viralizado la misteriosa imagen de una cebra en los estados? [FOTOS]

Desde hace unos días el emoji de corazón rosa se ha hecho viral en los estados de WhatsApp, siendo compartido por miles de usuarios en el mundo. Aunque la mayoría sabe de su significado y el motivo de su publicación relacionado a un acto noble, otros usuarios lo desconocen y han reaccionado de una forma polémica.

El corazón rosa de WhatsApp forma parte de una cadena que comenzó a viralizarse con un mensaje de concientización sobre el cáncer de mama y la importancia de que las mujeres se realicen un chequeo con frecuencia para prevenir esta enfermedad.

“Hola ¿puedes poner un ❤ en tu estado, sin comentarios, solo un corazón, y enviar este mensaje a todos tus contactos femeninos? Es para las mujeres, para recordar que es la semana de la prevención del cáncer de mama ❤❤. Deja tu dedo pulsado sobre el mensaje y pincha reenviar”, explicaba el mensaje viral en WhatsApp.

Al no entender el significado del dibujo, algunos hombres han tenido una reacción polémica compartiendo una imagen propia en WhatsApp con el siguiente mensaje: “Ya que las mujeres andan con esa foto del corazón de estado sin hacernos partícipe de ello y sin siquiera contarnos, propongo poner esta cebra c… que me bajé de Google en el estado de cada uno de nosotros. No sé qué significa, pero tampoco van a saber ellas”, explica el mensaje.

Esto demuestra que la imagen de la cebra tiene por objetivo simplemente “oponerse” al viral del corazón sin ninguna razón, tal como lo dice la imagen que fue compartida por miles de usuarios en WhatsApp. Esta acción polémica, tuvo respuesta en algunas mujeres que expresaron su malestar cuestionando duramente que se pretenda hacer burla de una iniciativa a favor de algo tan delicado como el cáncer de mama.

Entérate con quién chatea tu pareja

WhatsApp es una de las aplicaciones más usadas; sin embargo, pocos saben los trucos secretos que oculta, uno de ellos te permite conocer con quién chatea tu pareja y si quieres saber este método oculto, entonces presta mucha atención.

Como podrás apreciar en el siguiente video, este truco de WhatsApp solo está disponible para los teléfonos con sistema operativo Android, así que, si tienes un iPhone u otro dispositivo desarrollado por Apple, lamentablemente no podrás hacerlo.

Recupera una conversación borrada accidentalmente

Si por algún motivo borraste una conversación de WhatsApp con fotos y videos muy importantes, entonces tienes que saber que existe un truco muy sencillo que te permitirá recuperarlos. A continuación, te vamos a enseñar cómo.

El truco secreto, que pocas personas conocen, solo funciona si el usuario de WhatsApp realizó una copia de seguridad de la aplicación de mensajería instantánea. Si cumples este requisito, no dudes en revisar este video para más detalles.

¿Cómo ocultar el ‘en línea’?

Aunque no lo creas, existe un truco secreto de WhatsApp, que pocos usuarios conocen, que te permite ocultar el ‘en línea’ y el ‘escribiendo’ a tus amigos que te tengan como contacto en la aplicación de mensajería instantánea.

Si quieres conoce este fantástico truco secreto de WhatsApp, que te permitirá ser ‘invisible’, entonces no dudes en revisar el siguiente video, el cual no tardó en hacerse tendencia en las redes sociales, especialmente en YouTube.