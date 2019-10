Google Photos: ¿cómo configurar tu smartphone para que haga una copia de seguridad automática de tus fotos?

Desde hace varios meses, la popularidad de Google Photos ha incrementado de forma exponencial, ya que permite a los usuarios hacer una copia de seguridad automática de sus fotos, esto con el objetivo de no perder los archivos, en caso de pérdida o robo.

Por lo general, Google Photos viene deshabilitado en la mayoría de equipos; sin embargo, hay teléfonos como el Motorola One Action, Motorola One Visión o Moto G7 Plus donde esta aplicación es la galería predeterminada.

Gracias a esto, podrás hacer un respaldo automático de tus fotos o videos en la nube de Google, es decir, podrás revisar tus archivos desde cualquier dispositivo, tan solo debes iniciar sesión con tu cuenta.

En caso tu smartphone no tenga Google Photos instalado de forma predeterminado, recomendamos bajarlo de la Play Store y seguir los siguientes pasos para configurarlo para que haga una copia de seguridad automática.

1. Abre la app de Google Photos.

2. Selecciona las tres barras en la esquina superior izquierda

3. Selecciona configuración

4. Selecciona copia de seguridad y sincronización

5. Aquí, podrás modificar la configuración de la copia de seguridad, la calidad de la copia de seguridad; activar y desactivar la copia de seguridad.

A menos que seas fan de imprimir tus fotos en alta resolución regularmente, te recomendamos guardar en “Alta calidad” en lugar de “Original”, ya que esto permite un almacenamiento gratuito ilimitado.