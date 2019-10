WhatsApp: conoce el truco secreto para clonar tu cuenta y usarlo en dos teléfonos a la vez [FOTOS]

WhatsApp es la aplicación de mensajería más utilizada en todo el mundo para comunicarnos con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo. No obstante, la mayoría de usuarios desconoce que existe un método secreto que nos permite usar una cuenta de la app en dos teléfonos a la vez.

Seguro en alguna ocasión has intentado instalar WhatsApp en otro móvil y usar el mismo número de teléfono, y te has dado cuenta como la propia aplicación no permite instalarla y asociarla a un número si ya está siendo usado en otro dispositivo. Por ello, debemos recurrir a ciertas apps de terceros para poder usar WhatsApp en dos móviles a la vez.

Cómo usar tu WhatsApp en otro móvil usando WhatsApp Web

Solo tienes que coger el móvil desde el que quieres tener acceso a tu WhatsApp y abrir un navegador web. Luego debes escribir la dirección de WhatsApp Web y te aparecerá una pantalla en la que nos dice que instalemos la app móvil para hacer uso de la app de mensajería. Para evitar esto tienes que dar clic sobre el botón de menú del navegador y marcar la opción ‘mostrar versión de escritorio’.

De esta manera, se mostrará la página como se ve en el ordenador y ya podrás escanear el código QR que se muestra en el navegador desde la opción WhatsApp Web en el móvil y automáticamente verás cómo se cargan todos los chats en la versión del navegador en el otro móvil. Con ello, ya podrás chatear con todos tus contactos desde el nuevo dispositivo como si lo hicieras desde el nuestro o desde el PC a través de la versión web.

Cómo clonar tu WhatsApp con otras apps

Estas aplicaciones han sido desarrolladas con el objetivo de poder duplicar tu WhatsApp y poder usar la app de mensajería en dos teléfonos a la vez. Para ello, lo único que tenemos que hacer es agarrar el smartphone donde queremos duplicar o clonar WhatsApp, descargar e instalar la aplicación.

Una vez que has instalado WhatsClone, WhatsApp pedirá que te registres, por lo tanto, debes indicar un nombre de usuario, dirección de correo y contraseña. A continuación, iniciamos sesión con los datos de la cuenta que acabamos de crear y se nos mostrará un código QR, que es el que debemos escanear desde WhatsApp móvil.

Luego coge tu teléfono, abre WhatsApp y desde la página principal toca sobre el botón de menú para seleccionar la opción WhatsApp Web. Ahora, escanea el código QR desde tu móvil en el smartphone donde queremos clonar WhatsApp y automáticamente verás cómo se muestran todos los chats y mensajes en el otro teléfono. De manera muy similar funciona Clonapp Messenger.