Motorola presenta su nuevo smartphone más barato con triple cámara trasera [FOTOS]

Motorola acaba de presentar su nuevo smartphone económico de la familia Motorola One. Es el dispositivo más asequible de la serie y que presume de ofrecer características de buen nivel a precio bajo. Lo más destacable es su triple cámara trasera, acompañado de un autoenfoque láser.

Si en el 2018 presentaron su primer Motorola One, este año han sido mucho más ambicioso. El primer móvil en llegar fue el Motorola One Vision, convirtiéndose en uno de los mejores productos de la marca. Luego han sido presentados el One Action y el One Zoom.

Ahora en la India acaba de ser presentado el Motorola One Macro. A pesar de su bajo precio, este móvil no renuncia a ofrecer buenas características. Tenemos tres cámaras traseras con un sensor principal de 13 megapíxeles y dos sensores de 2 megapíxeles cada uno. El primero ayuda a medir la profundidad para el desenfoque, mientras que el segundo será de apoyo para la fotografía macro. Por último, cuenta con un láser que ayudará a enfocar.

El nuevo smartphone de Motorola tiene un procesador Helio P70, 4GB de memoria RAM y 64GB de almacenamiento interno, acompañados de una batería de 4.000 mAh. Mantiene jack de auriculares y expansión de memorias internas microSD.

Este teléfono será vendido en la India a un precio de 128 euros. Asimismo, se espera que este dispositivo de Motorola sea presentado también en Europa y Estados Unidos el 24 de octubre para luego llegar al resto del mundo.