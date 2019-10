Apple arreglará gratis tu iPhone 6s si tiene problemas de encendido [FOTOS]

Apple anunció un nuevo programara para reparar, de manera totalmente gratuita, los iPhone 6s y 6s Plus que no encienden. La compañía estadounidense reconoció que uno de los componentes del dispositivo no está funcionando correctamente, por lo que debe ser reemplazado. Sin embargo, no especificaron cuál es la pieza involucrada en el problema.

Si bien se tratan de dispositivos lanzados hace cuatro años, los iPhone afectados son aquellos producidos entre octubre de 2018 y agosto de 2019, es decir, aquellos que se han puesto a la venta recientemente.

De esta manera si la pantalla de tu equipo no enciende y te has comprado el dispositivo hace poco, es probable que puedas acogerte a este programa de reparación. Parece que estarían afectados aquellos iPhone 6s que se vendieron en mercados emergentes durante el último año.

En todo caso, si te has comprado hace poco un iPhone 6S, debes ingresar a la página de Apple e introducir su número de serie para saber si cuentas con el componente afectado y recibas instrucciones detalladas.

Apple afirma que puede restringir o limitar la reparación al país o región de compra original por lo que si adquiriste el producto de importación, será muy complicado que puedas acogerte a este programa gratuito de reparación.