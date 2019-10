YouTube Music lanzará nuevas listas de reproducción personalizadas para destronar a Spotify [FOTOS]

YouTube Music continúa sumando cada vez más funciones a su plataforma para desafiar a sus rivales como Spotify, Apple Music, Amazon Music o Pandora. Ahora el servicio de música está preparando el lanzamiento de tres nuevas listas de reproducción personalizadas.

Durante la conferencia TechCrunch Disrupt SF 2019, el director de producto de YouTube Music, Neal Mohan, anunció la llegada a la aplicación de las playlist: Discover Mix, New Release Mix y Your Mix.

La playlist Discover Mix es el equivalente al ‘Descubrimiento semanal’ de Spotify, la cual reunirá 50 canciones basadas en tus patrones de escucha en YouTube y YouTube Music, sugiriendo nuevos artistas y canciones. Esta lista musical se actualizará todos los miércoles.

La playlist Discover Mix. | Foto: YouTube Music.

La segunda playlist, New Release Mix, es la versión de YouTube Music de ‘Radar de novedades’ de Spotify. Esta lista está enfocada en presentar los lanzamientos más recientes de tus artistas favoritos. Por último, Your Mix combina la música que amas con las canciones que aún no escuchas, pero son sugeridas en base a tus hábitos de escucha.

Playlists 'New Release Mix' y 'Your Mix. | Foto: Captura.

Todas estas listas de reproducción de YouTube Music se actualizarán semanalmente y se podrán encontrar en la sección “Mix para ti” ubicado en la pantalla de inicio. Estarán disponible para todos los usuarios a nivel mundial este mes.