Samsung estaría preparando el lanzamiento de un Galaxy Note 10 barato [FOTOS]

No ha pasado mucho tiempo desde Samsung lanzó al mercado sus teléfonos premium Galaxy Note 10 y su versión plus. Aunque estos móviles tienen una de las mejores cámaras y una pantalla impresionante, lo cierto es que debido a su precio no es asequible para todos los usuarios.

Esto podría cambiar con el nuevo modelo en el que viene trabajando Samsung, un Galaxy Note 10 barato. La fabricante china está trabajando en un nuevo modelo llamado SM-N770F, tomando en cuenta que la última generación de lo Note son SM-N9xx, este nuevo puede significar el desarrollo de un Note más barato.

Esto tiene sentido bastante que si miramos el recién salido al mercado Samsung Galaxy Fold y su numeración también trabajan en un smartphone plegable más barato y los números encajan, de hecho, mantiene las primeras letras y el 7. SM-F900F/SM-F700F, el primero es el Galaxy Fold y el segundo es el hermano pequeño.

Este Note Barato en el que estaría trabajando Samsung contaría con una de las características clave del dispositivo, el S-Pen. Asimismo, desde Sammobile afirman que el modelo que viene desarrollando la compañía surcoreana no encaja en ninguna de las líneas actuales.

También se conoce que este smartphone vendrá con almacenamiento interno de 128GB. Por lo demás, todo es una incógnita y se espera que Samsung haga lo mismo a lo que ha hecho en su gama S10, presentando un Galaxy Note 10e.