Instagram: el modo oscuro llega a la aplicación y así puedes activarlo fácilmente [VIDEO]

Instagram finalmente ha incorporado una de las características más esperadas por los usuarios: el soporte oficial para el modo oscuro. El nuevo tema ha sido lanzado en la última actualización de su beta para Android, la versión 114.0.0.24.

El modo oscuro transforma toda la interfaz de Instagram a tonalidades en su mayoría completamente negras, acompañadas de elementos en color blanco, presente en las letras, botones y logotipos.

Cómo activar el modo oscuro en Instagram

El principal requisito para poder activar el modo oscuro en Instagram es habilitar la interfaz oscura a nivel de sistema operativo en nuestro móvil, función disponible en Android 10 y en algunos dispositivos Android 9 Pie, como Samsung con One UI, One Plus con OxygenOS 9.5 y Xiaomi con MIUI 10.

El siguiente paso es formar parte del programa beta de Instagram y luego descargar el archivo APK que contiene la última actualización. Una vez instalado, el modo oscuro se activará automáticamente en Instagram.

Al tratarse de una versión en fase de prueba, al navegar por la aplicación, la barra de notificaciones se quedará totalmente oscura por momentos y no se podrán visualizar ninguno de los íconos. Asimismo, Instagram no cuenta aún con un botón para activar o desactivar el modo oscuro desde la misma app.