Android 10 (Go Edition) llega a los smartphones más económicos y estas son todas las novedades que traerá

Tras la reciente presentación de Android 10, Google ahora ha anunciado el lanzamiento oficial de la versión Android 10 Go Edition, una actualización que se enfoca en mejorar la velocidad y la seguridad de los dispositivos más económicos.

En 2018, Google decidió lanzar la versión de Android Go Edition, una variante del sistema operativo diseñada para los smartphones básicos con “1.5 GB de memoria o menos”, en búsqueda de mejorar la experiencia de usuario dentro de la plataforma y las aplicaciones.

Android 10 (Go Edition): Velocidad

Aspirando a mejorar la velocidad y el rendimiento del sistema, Google ha anunciado que esta nueva versión permitirá cambiar entre las aplicaciones de manera más rápida y eficiente, prometiendo ser un 10% más veloz que Android 9 Go Edition.

Android 10 (Go Edition): Seguridad

En esta actualización también se ha implementado una nueva forma de encriptación diseñada por Google para teléfonos de nivel básico, llamada Adiantum. “Hasta ahora, no todos los smartphones de nivel de entrada podían cifrar datos sin afectar el rendimiento del dispositivo.”

Android 10 (Go Edition): Nuevas funciones

Las aplicaciones versión Go de Google también han recibido una serie de actualizaciones, como la función de lectura en voz alta en Google Go, la capacidad de leer objetos y traducirlos de Google Lens, reducción del consumo de datos de YouTube Go y el uso de maching learning para organizar las fotos de forma automática de Gallery Go.