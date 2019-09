Motorola One Action: probamos el smartphone con cámara al estilo GoPro y esto opinamos [VIDEO]

Desde hace algunas semanas se encuentra disponible en Perú el nuevo Motorola One Action, un smartphone de gama media alta que posee un ultra gran angular de 117°, procesador Exynos 9609 de hasta 2.2 Ghz, 128 GB de memoria interna y memoria RAM de 4 GB.

Gracias a los amigos de Motorola Perú, hemos probado por algunas semanas este moderno smartphone y aquí te presentamos una review en la que mostraremos todos los puntos positivos y negativos que tiene este moderno dispositivo.

DISEÑO

El Motorola One Action es un smartphone bastante grande, tiene una pantalla FullHD+ de 6,3 pulgadas con resolución 2520 x 1080 pixeles y además está provista con un diseño ‘CinemaVision’, el cual te permite tener un mayor campo de visión al momento de reproducir los videos o utilizar alguna aplicación.

Si bien es un smartphone de un gran tamaño, el Motorola One Action es un dispositivo bastante ligero ya que solamente pesa 176 gramos, por lo que podrás usarlo con una sola mano sin ningún problema. Además, el sofisticado diseño que posee lo hace bastante amigable al tacto y por ello lo podrás usar todo el día y no sentir molestia alguna.

Otro aspecto que me llamó la atención del Motorola One Action es que posee un puerto jack de 3.5 mm para audífonos tradicionales en la parte superior, junto con el micrófono auxiliar. En la parte inferior podemos ver el micrófono principal, el altavoz y un puerto USB tipo C donde se conecta el cargador.

Motorola One Action: pusimos a prueba su lente ultra gran angular al estilo GoPro y este fue el resultado

Por su parte, la bandeja para la tarjeta nano SIM y la MicroSD se encuentra en la parte izquierda del Motorola One Action. Recuerda que el equipo está provisto de 128 GB y podrás expandir dicha capacidad hasta 512 GB

En lo personal el diseño que tiene el Motorola One Action lo hace un equipo bastante agradable de usar y mejora la experiencia que el usuario tendrá a la hora de visualizar un video, ejecutar una aplicación o escribir algún texto.

PANTALLA

El Motorola One Action está provisto de una pantalla FULLHD+ de 6,3 pulgadas con resolución de hasta 2520 x 1080 pixeles. A diferencia de otros smartphones, esta no posee un notch para la cámara, pero sí tiene un agujero en la pantalla en la que se encuentra la cámara frontal, la cual posee un sensor de 18 megapixeles con una apertura f/1.8

Sin embargo, esto no es todo ya que el Motorola One Action posee un modo de confort visual, el cual reduce el cansancio que genera el uso constante del dispositivo. Este factor es muy importante ya que así no afecta la vista del usuario y además ahorra batería del smartphone.

Utilizamos el Motorola One Action en ambientes abiertos con una fuerte luz solar y notamos que se reduce la visibilidad de los videos en la pantalla. Sin embargo, si eres de los usuarios que utiliza el dispositivo en lugares cerrados y con buena iluminación, no tendrás problemas para disfrutar de la mejor calidad de imagen.

Motorola One Action: pusimos a prueba su lente ultra gran angular al estilo GoPro y este fue el resultado

Además, el formato ‘CinemaVision’ de la pantalla, con una proporción 21:9, hará que los videos que reproduzcas y registres se vean con una mayor profundidad visual. Sin embargo, es importante mencionar que no todos los videos están adaptados a este formato, por lo que dicho beneficio de momento se verá limitado.

SISTEMA OPERTIVO Y RENDIMIENTO

El Motorola One Action posee un procesador Exynos 9609 octa-core de hasta 2.2 GHz, 4GB de RAM y 128 GB de memoria interna, características que la hacen un smartphone de buen rendimiento y uso fluido, a la hora de abrir más de una aplicación en el dispositivo.

Durante el tiempo que estuvimos probando el Motorola One Action, utilizamos las aplicaciones más populares que existen como Facebook, WhastApp, YouTube, Intagram, Netflix y no tuvimos problemas cuando abrimos más de una aplicación de forma simultánea. El teléfono siempre estuvo funcionando correctamente y ofreciendo una experiencia formidable.

Sin embargo esto no es todo ya que también probamos en el Motorola One Action los videojuegos más populares (Free Fire, Pokémon Go, Captain Tsubasa Dream Team, Mortal Kombat, Saint Seiya Awakening) y tuvimos una experiencia muy gratificante.

Hemos realizado un gameplay del nuevo Call of Duty Mobile y el resultado ha sido bastante óptimo, esto gracias al procesador que tiene y la memoria RAM con la que está provista el equipo. Además, si eres un fanático de Pokémon GO, el smartphone te servirá mucho ya que posee ‘giroscopio’ y con el podrás disfrutar de la Realidad Aumentada en el popular videojuego de Niantic.

BATERÍA

El Motorola One Action posee una batería de 3500 mAh con una carga rápida de 10W. Probamos el rendimiento de esta smartphone y quedamos totalmente satisfechos con el tiempo de duración que tiene el equipo cuando lo ejecutas de forma continua.

Utilizamos el Motorola One Action con el 100% de su batería, a las 12:00 p.m. y no tuvimos la necesidad de cargarlo, sino hasta las 7:00 p.m., tiempo en el que ya el equipo daba señales de que debíamos cargarlo.

Con respecto a la carga rápida, el Motorola One Action requiere de un aproximado de 2 horas para tener la batería nuevamente al tope. Si bien está provista de una carga tipo C, lo cierto es que en media hora de carga solo podrás tener hasta un 18% de la carga total, por lo que deberás esperar un poco para poder volver a usarlo con libertad; sin embargo, compensa con el tiempo de independencia que te da el equipo.

Motorola One Action: pusimos a prueba su lente ultra gran angular al estilo GoPro y este fue el resultado

SEGURIDAD

El Motorola One Action está provisto de un lector de huellas en la parte posterior del equipo, la cual te permitirá desbloquear el smartphone con un toque suave. El reconocimiento de huellas es muy preciso y te permitirá configurar hasta 5 diferentes huellas en el dispositivo.

Sin embargo, esto no es todo ya que el Motorola One Action también posee el reconocimiento facial, el cual probamos en el dispositivo y también obtuvimos buena respuesta del equipo. Por otro lado, si no deseas recurrir a estas opciones de desbloqueo, podrás utilizar el patrón o la contraseña, dos métodos de seguridad anticuados que aún están habilitados en este sofisticado smartphone.

Desliza para conocer a fondo el Motorola One Action. Foto: Juan José López Cuya.

CÁMARA

El nuevo Motorola One Action posee un sistema de tres cámaras posteriores, las cuales incluyen una ‘Action cam’ de 16 megapixeles, una cámara principal de 12 megapixeles y una de profundidad de 5 megapixeles con la que podrás realizar el efecto ‘bokeh’.

Sin embargo, la característica más importante con la que cuenta el Motorola One Action sin duda es el lente ultra gran angular de 117°, el cual te permite filmar videos de gran calidad y de forma horizontal, aunque los grabes en vertical, tecnología que se asemeja a la provista en la cámara GoPro.

Motorola One Action: pusimos a prueba su lente ultra gran angular al estilo GoPro y este fue el resultado

Acudimos a Mega Plaza de Lima Norte para utilizar el Motorola One Action y realizamos algunas filmaciones con la ‘Action Cam’ de este moderno smartphone. Sin embargo, esto no es todo ya que además probamos las herramientas que posee para tomar fotografías e hicimos unas pruebas de las mismas tanto de día como de noche. Aquí te presentamos el resultado de cada uno de estos tests efectuados.

Las fotografías tomadas con el Motorola One Action durante el día son bastante aceptables. Como podrás notar en las imágenes compartidas en la parte baja, los colores son muy vivos y nítidos, lo que habla muy bien de la triple cámara que tiene este smartphone.

Algo que me llamó bastante la atención es la gran cantidad de opciones que tiene el Motorola One Action para hacer de tus fotografías una experiencia bastante gratificante. Algunas de las herramientas más interesantes de este equipo son: Cinematografía, Recorte, Panorámica, Filtro interactivo, cámara lenta, cámara rápida, entre otros.

Sin embargo, el Motorola One Action también te ofrece la posibilidad de jugar con ‘Calcomanías de RA’, las cuales te permitirán personalizar tus fotografías y videos con algunos simpáticos muñecos que aparecen en el entorno con Realidad Aumentada. Si eres fanático de Pokémon, seguramente podrás disfrutar al tener a Pikachu en tus imágenes.

Por otro lado, la cámara frontal del Motorola One Action puede tomar ‘selfies’ con una gran calidad durante el día, esto en gran parte al sensor de 18 megapixeles que posee. Además, cuenta con un modo retrato y la posibilidad de colocar distintos filtros que te permitirán darle un ‘toque personal’ a las imágenes que compartas en tus redes sociales.

Los selfies nocturnos con el Motorola One Action tienen una calidad bastante aceptable, esto gracias a la calidad de la cámara y la ‘linterna’ que podrás activar para darle una mayor luminosidad a tus instantáneas. Como podrás notar en las imágenes, las fotografías logradas con este smartphone son bastante buenas.

Adicionalmente a la prueba fotográfica, realizamos algunas grabaciones con el ‘Action Cam’ del Motorola One Action y quedamos totalmente sorprendidos puesto que efectivamente el lente ultra gran angular de 117°, te permite realizar filmaciones de gran calidad y con una gran comodidad al hacerlo.

Al utilizar la cámara del Motorola One Action nos dimos cuenta que resulta ser muy versátil al momento de realizar las grabaciones. Te pedimos que reproduzcas el siguiente video y puedas comprobar la gran calidad de las imágenes tomadas por el ‘Action Cam’, mientras sosteníamos el dispositivo con una sola mano y en forma vertical.

Este estilo de grabado similar a la de una GoPro te servirá de mucho ya que podrás filmar con total tranquilidad durante tus viajes y realizar excelentes filmaciones puesto que además el Motorola One Action posee un sistema de ‘estabilización’ que permite tener un mejor resultado al momento de captar una escena.

En resumen, podemos decir que el Motorola One Action es un smartphone muy eficiente y con el cual podrás disfrutar de una experiencia distinta a la hora de poder filmar y realizar algunas fotografías con tus amigos. Durante todas las pruebas que hicimos, el equipo tuvo buenos resultados por lo que consideramos que es una de las mejores opciones que existen en relación a lo smartphones de gama media alta.

