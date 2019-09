WhatsApp tiene un truco para enviar audios con la voz de un robot y aquí te lo enseñamos [FOTOS]

WhatsApp es la aplicación de mensajería instantánea más utilizada en el mundo; sin embargo, la mayoría de personas desconoce todos los trucos que esta app tiene, uno de ellos te permite enviar audios a tus amigos con la voz de un robot, no importa si usas un Android o un iPhone. ¿Quieres intentarlo? Te lo enseñamos.

Vale resaltar que para utilizar este ‘truco’ secreto de WhatsApp, que pocas personas conocen, primero deberemos instalar una aplicación en nuestro dispositivo, pero no temas, esta app es confiable, no es como otras que prometen maravillas y no llegan a cumplir.

Si utilizas WhatsApp en un dispositivo Android, lo primero que debes hacer es entrar a la Google Play y descargar la aplicación llamada “Modificador de voz” (puedes encontrarla aquí). Una vez instalada deberás seguir los siguientes pasos.

Lo primero que verás cuando abras la aplicación es que te ofrece muchas opciones, no solo la voz de robot, también puedes modificar tu voz para que luzca como una ardilla, un demonio, un alienígena, un monstruo, entre otros.

Deberás elegir la que más te guste, luego tendrás que grabar tu voz y darle a la opción ‘guardar’. Una vez que hayas grabado tu voz con el efecto deseado, en este caso un robot, verás que te salen tres opciones, una de ellas es ‘compartir’.

Presionarla y podrás compartirla con tus amigos de WhatsApp, quienes lo recibirán como si fuera una nota de voz y te preguntarán cómo lo hiciste, solo debes pasarle este tutorial y despejarás sus dudas.

En caso utilices WhatsApp en un iPhone, los pasos que debes seguir para enviar un audio con una voz robótica son los mismos; sin embargo, la aplicación es otra (puedes encontrarla aquí).

Si deseas saber más detalles sobre este truco secreto de WhatsApp que te permite enviar audios con la voz de un robot, entonces no olvides revisar nuestra galería, deslizando la imagen principal hacia la izquierda.

