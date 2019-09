WhatsApp: Descubre el misterioso significado del emoji del ‘monito tapándose la cara’ [FOTOS]

WhatsApp es una aplicación de mensajería que cuenta con múltiples herramientas para que los usuarios se comuniquen de forma más fácil con sus amigos y familiares. Uno de ellos son los más de 1500 emojis que encontramos en la aplicación y que son necesarios cuando no encontramos las palabras suficientes para expresar un sentimiento o estado de ánimo.

Uno de los tantos emojis de WhatsApp que utilizamos en nuestros chats es del “monito tapándose la cara”. Este icono es usado por los usuarios, en su mayoría, para expresar “vergüenza”, pero ese no es su verdadero significado.

Emojipedia nos indica que el “monito tapándose la cara” de WhatsApp se usa como una forma lúdica para transmitir risa, incredulidad o estremecimiento: ¡No puedo creer lo que estoy viendo!, ¡No puedo soportar mirar!

Este emoji de WhatsApp es conocido como “el mono no ver”, llamado Mizaru, uno de los tres monos sabios. Este icono está representado como la cara de mono marrón con sus manos tostadas o rosadas cubriendo sus ojos.

Los “Tres monos sabios” representan el proverbio no ver mal, no escuchar mal, no hablar mal, frecuentemente interpretado como un llamado a la discreción o figura de ignorancia voluntaria.