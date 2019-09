WhatsApp: Conoce el truco secreto para contestar los mensajes, sin aparecer ‘en línea’ [FOTOS]

Si eres de los usuarios de WhatsApp que no quiere que sus contactos sepan que han leído sus mensajes. Debes saber que la aplicación cuenta con ajustes de privacidad que nos permiten controlar, hasta cierto punto, qué información sobre nosotros pueden conocer el resto de personas. Y el doble check azul, que indica que hemos leído un mensaje, es algo que podemos evitar.

Uno de los tantos trucos existentes en WhatsApp es poder leer un mensaje sin que salga la confirmación de ‘leído’. Por ello, leer un mensaje completo que nos han enviado sin tener que entrar a la aplicación y sin que aparezca el doble check azul es posibles, y aquí te damos dos formas.

Confirmación de lectura OFF

Puedes desactivar directamente el doble check azul y así nadie sabrá cuándo has leído el mensaje, dándote algo más de intimidad en WhatsApp. Pero debes tener en cuenta que del mismo modo que no podrán ver si has leído el mensaje, tu tampoco podrás ver sin han leído tus mensajes excepto si estas en un chat de grupo, ya que esta opción no desactiva las confirmaciones de lectura para los chats de grupo ni la confirmación de reproducido de los mensajes de voz.

-Ve a ‘Ajustes’ abriendo el icono superior derecho de los tres puntos en vertical

-Busca el apartado de ‘Cuenta’ y luego entra en ‘Privacidad’

-Debajo de todo verás la opción para eliminar ‘Confirmación de lectura’.

Activación de la ventana emergente

WhatsApp tiene varias funciones para notificar a un usuario que ha recibido nuevos mensajes. Y una de ellas es la ventana emergente, una ventana pop-up que aparece en mitad de la pantalla del móvil cuando es activada y recibes un mensaje. Esta ventana puede aparecer cuando el móvil está encendido, apagado, en la pantalla de bloqueo inclusive.

Lo mejor de este truco de WhatsApp es su personalización, ya que o bien puede ser activada para todos los contactos entrando en Ajustes > Notificaciones > Ventana emergente, o solamente para aquellos que nos interese ver sin activar la confirmación, lo que se conoce como notificación personalizada.

-Abre la ventana de chat del contacto al que vas activar la ventana emergente.

-Dale clic al menú de ‘Ajustes’ y seleccionar ‘Ver contacto’ o directamente pulsa en la foto de la parte superior.

-Verás una opción llamada ‘Notificaciones personalizadas’, dale para activarla y elige la notificación en ventana emergente. Con esto, este contacto en particular te mostrará los mensajes donde elijas, y podrás leerlos sin la confimación del doble check azul.

