iPhone 11: Apple anunció la fecha del lanzamiento de iOS 13 que traerá novedades [FOTOS]

Apple también aprovechó su evento para anunciar la versión final y estable de iOS 13 que estará disponible a partir del 19 de septiembre. Los usuarios con dispositivos compatibles con el sistema operativo de la compañía estadounidense podrán actualizar vía OTA o por medio de iTunes.

iOS 13, el sistema operativo de los iPhone, más allá de dar un salto en rendimiento, también ofrece nuevas características como el “modo oscuro”, mismo que facilitará la lectura nocturna e impactará positivamente en la batería de los iPhone con pantalla OLED (X, XS, XS Max, 11 Pro y 11 Pro Max).

Es importante recordar que el iPhone 6 y iPhone 6 Plus son los modelos que se quedan fuera del listado de soporte de iOS 13. Sin embargo, el resto de generaciones posteriores no tendrán ningún problema para recibir las novedades del sistema operativo. Para no dejar ningún lugar a dudas, te proporcionamos la lista completa de equipos compatibles:

Asimismo, los iPhone 11, iPhone 11 Pro y iPhone 11 Pro Max que acaban de ser presentados oficialmente como la nueva generación de los dispositivos de Apple tendrá en su interior el sistema operativo iOS 13.

La lista completa de los dispositivos compatibles con iOS 13:

-iPhone SE

-iPhone 6s

-iPhone 6s Plus

-iPhone 7

-iPhone 7 Plus

-iPhone

-iPhone 8 Plus

-iPhone X

-iPhone XS

-iPhone XS Max

-iPhone XR

-iPod Touch de séptima generación

Entre otras novedades, iOS 13 contará con una app de Recordatorios renovada por completo para abrazar la inteligencia artificial. Asimismo, el Face ID será un 30% más rápido. Apple también ha reforzado la seguridad y privacidad de esta versión con Sign in with Apple, el sistema de autenticación de la compañía que puede ser integrado por servicios y apps de terceros. Utiliza una dirección de correo generada aleatoriamente y no comparte tus datos personales.}