Apple TV+ llegará el 1 de noviembre y busca destronar a Netflix con un precio económico [VIDEO]

Este martes 10 de septiembre, Apple no solo ha presentado a su nueva generación del iPhone, sino que también ha revelado la fecha de disponibilidad de algunos de sus servicios planeados para los últimos tres meses del año como Apple TV+.

Apple ha anunciado oficialmente que su plataforma de video en streaming estará disponible a partir del 1 de noviembre a un precio de 4,99 dólares mensuales en 100 países. La empresa estadounidense ha llegado con una propuesta agresiva de precio que seguro obligará a su competencia a realizar ajustes.

El catálogo de inicio de Apple TV+ contará The Morning Show (Jennifer Aniston, Steve Carell y Reese Witherspoon), Amazing Stories (Steven Spielberg), See (Jason Momoa) y For All Mankind (Ronald D. Moore). También permitirá descargar series para verlas offline, como ocurre con Amazon Prime Video. El contenido original estará disponible en 40 idiomas, con subtítulos y doblaje. También se incluirá audio descriptivo en ocho idiomas.

Apple TV+ estará disponible a partir del 1 de noviembre a un precio de 4,99 dólares mensuales y un periodo de prueba de siete días. Compartir en Familia permitirá que seis miembros de una familia puedan compartir una suscripción de Apple TV+.

El servicio de suscripción podrá accederse desde iPhone, iPad, Apple TV 4K, Apple TV HD, Apple TV (3a gen), iPod Touch y Mac. También en televisiones de Samsung y a futuro LG y Sony. Además Apple anunció que ofrecerá un año de Apple TV+ sin costo cuando compres un iPhone, iPad o Mac.