¿Qué sucede con la cuenta de WhatsApp de una persona fallecida? [FOTOS]

En algunas ocasiones nos hemos preguntado qué sucede con la cuenta de WhatsApp de una persona fallecida y qué podemos hacer para que no termine flotando y recibiendo mensajes. En ese sentido, debes saber que la aplicación no la elimina automáticamente y que te ofrece opciones para darle de baja.

Si tienes acceso a la cuenta de WhatsApp de la persona fallecida y quieres eliminar la app para siempre, lo primer que debes hacer es ir a Ajustes y elegir Privacidad. Allí necesitas seleccionar la opción Eliminar cuenta. En ese caso tienes que averiguar la contraseña del propietario. Si no lo sabes, la aplicación no te dejará continuar.

Sin embargo, existe otro método que nos puede permitir eliminar la cuenta de WhatsApp de la persona fallecida. Debes instalar la aplicación en tu dispositivo y usar el número de teléfono de esta persona para la inscripción. Al recibir la contraseña de confirmación, tienes que entrar en WhatsApp y seguir los pasos antes explicados para la eliminar la cuenta.

Lo más importante para lograr la eliminación de la cuenta de la persona fallecida es reiniciar el teléfono para eludir las notificaciones que te informan de no ser el usuario. En este aspecto, WhatsApp no te pide información adicional con la que no cuentas.

En caso de no tener éxito con este proceso de eliminación, aún tienes la posibilidad de enviarle un correo electrónico del servicio de WhatsApp para pedir ayuda: support@whatsapp.com. Asimismo, debes saber que si tu cuenta se encuentra inactiva por más de 45 días, la compañía procede a borrar el número.

