WhatsApp: Descubre el singular significado del emoji del monito tapándose la boca [FOTOS]

WhatsApp se ha convertido en el servicio de mensajería instantánea más usado del planeta en donde millones de usuarios se comunican con amistades o parientes. En ella podemos encontrar más de 1500 emojis que normalmente enviamos a nuestros contactos para expresar lo que sentimos en ese momento.

Uno de los tantos emojis de WhatsApp que utilizamos en nuestros chats es del “monito tapándose la boca”. Este icono es usado por los usuarios, en su mayoría, para expresar “vergüenza” cuando expresamos algo que no queríamos decir, pero ese no es el real sentido de su significado.

Este emoji de WhatsApp es conocido como “el mono no decir”, llamado Iwazaru, uno de los tres monos sabios. Este icono está representado como la cara de mono marrón con sus manos tostadas o rosadas cubriendo su boca.

Los “Tres monos sabios” representan el proverbio no ver mal, no escuchar mal, no hablar mal, frecuentemente interpretado como un llamado a la discreción o figura de ignorancia voluntaria.

Asimismo, Emojipedia nos indica el verdadero significado del “monito tapándose la boca” de WhatsApp que a menudo se usa como una forma lúdica de transmitir: “¡No puedo creer lo que acabo de decir!, exprese un travieso ¡Oops!, o comunique un secreto que no dirá una palabra. Además, se puede usar con un efecto similar a “cara con boca sobre la boca” o “boca con cremallera”.

