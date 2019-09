WhatsApp: recupera fácilmente tus chats eliminados así no hayas hecho copia de seguridad [FOTOS]

Por medio de las copias de seguridad de WhatsApp, podemos mantener respaldadas de forma segura nuestras conversaciones, fotos, videos y hasta los stickers que recibimos a través del servicio de mensajería.

Sin embargo, ¿qué sucede si no tenemos activada esta opción y accidentalmente eliminamos un chat de WhatsApp? No te preocupes, no todo está perdido. Existe una solución de emergencia para recuperar la información, pero solo aplicará para las conversaciones que hayan sido realizadas en los últimos siete días.

WhatsApp: Cómo recuperar chats eliminados

El primer paso es acceder al explorador de archivos que utilices en tu smartphone. Dentro de la aplicación, ingresa al apartado de Almacenamiento interno y busca la carpeta denominada “WhatsApp”.

Una vez ahí, entra al fichero Databases y de la lista de archivos deberás cambiar el nombre del archivo msgstore.db.crypt12 por el término msgstore-año-mes-día.1.db.crypt12, es decir, por la fecha que quieras restaurar.

Cabe resaltar que, en caso ya te aparezca el archivo msgstore-año-mes-día.1.db.crypt12, será necesario que lo elimines antes de proceder a cambiar el nombre de msgstore.db.crypt12, con el fin de evitar problemas con la nomenclatura.

Luego de modificar el nombre, deberás desinstalar WhatsApp y volverlo instalar. Entonces, al iniciar el proceso de configuración desde cero, la aplicación ofrecerá la opción de “Restaurar”, de esta forma se cargará todo el historial de conversaciones.

WhatsApp: así puedes leer los mensajes eliminados

¿Quién no tiene ese contacto en WhatsApp que suele eliminar sus mensajes antes de ser leídos? Hecho que genera duda, e incluso molestia, por desconocer lo que decía el texto.

Para ello, existe un sencillo truco que te permitirá averiguar lo que decían los mensajes borrados. Si quieres saber de qué se trata, no dudes de ver el siguiente video de YouTube.

¿Cómo crear stickers para WhatsApp?

WhatsApp permite crear nuestros propios stickers con cualquier fotografía o imagen que tengamos guardada en el smartphone. Para lograr crear pegatinas de calidad podemos usar cualquiera de estas dos aplicaciones.

La primera se llama Sticker Maker y está disponible para los usuarios de Android e iOS. Esta app es muy sencilla de usar y podrás elegir cualquier fotografía que tengas en tu teléfono, pueden ser de tus amigos, compañeros de trabajo o familiares.

La segunda app se llama WSTicK y te ofrece herramientas para borrar el fondo de las fotos o recortar su tamaño. Su versión gratuita permite guardar 16 stickers por paquete, pero su versión de pago admite hasta 30.

¿Cómo ocultar el ‘en línea’ en WhatsApp?

Aunque no lo creas, existe un truco en WhatsApp que te permite ocultar el ‘en línea’ y el ‘escribiendo’ a tus amigos. Si quieres saber cómo permanecer ‘invisible’ en la aplicación, entonces no dudes en revisar el siguiente video.

WhatsApp: Así puedes conocer la ubicación de tus amigos

¿Quieres conocer dónde se encuentran tus amigos, familiares o compañeros de trabajo? Con este truco de WhatsApp para dispositivos Android y iPhone podrás saberlo.

Cómo poner negrita, cursiva y subrayado en WhatsApp

Pocos usuarios saben que WhatsApp te permite poner en negrita, cursiva y subrayado ciertos textos, esto con la finalidad de resaltar dichos mensajes. Si quieres aprender cómo hacerlo desde tu Android o iPhone, no dudes en ver el siguiente video.

¿Cómo destacar mensajes importantes?

¿Te molesta estar revisando una conversación de WhatsApp para encontrar un mensaje importante? Para ello, existe un truco que te ayudará a destacar todo lo que creas conveniente para encontrarlo rápidamente.

Solo debes mantener el dedo pulsado sobre el mensaje de WhatsApp que quieres destacar hasta que se remarque de colo azul. En ese momento, en la parte superior de la interfaz se habilitarán diferentes opciones, una de ellas es el icono de estrella.

Mira videos de YouTube sin salir de WhatsApp

WhatsApp presentó un importante progreso de su herramienta ‘Picture-in-Picture’ (PiP), la cual permite facilitar la visualización de videos de Youtube desde los mismos chats de conversación, es decir, ya no es necesario abandonar la app.

Esta novedad de WhatsApp llegó para los usuarios de Android, quienes podrán seguir reproduciendo videos de YouTube a través de una ventana flotante cuando cambien a otro chat o incluso si salen de la plataforma y acceden a otras aplicaciones.