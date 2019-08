Huawei MediaPad M5 Lite: probamos la sofisticada tablet de cuádruple parlante y esto opinamos [VIDEO]

Desde hace algunas semanas se encuentra disponible en Perú el nuevo Huawei MediaPad M5 Lite, una sofisticada tablet que ha llamado la atención por su cuádruple parlante y la gran fluidez que posee al ejecutar cierto tipo de aplicaciones y videojuegos.

Gracias a los amigos de Huawei Perú, hemos probado por algunas semanas esta sofisticada tableta y aquí te presentamos una review en la que mostraremos todos los puntos positivos y negativos que tiene este dispositivo de la marca china.

DISEÑO

El Huawei MediaPad M5 Lite es una tablet bastante grande, tiene una pantalla de 10,1 pulgadas con resolución 1920 x 1200 pixeles y además está provista de un diseño elegante y ergonómico, con estructura metálica y borde de vidrio curvo; características que brindan una sensación muy agradable al tacto.

Si bien es una tablet de un gran tamaño, el Huawei MediaPad M5 Lite es un dispositivo bastante ligero ya que solamente pesa 475 gramos. Sin embargo, es un dispositivo que deberás usar siempre con ambas manos, esto para evitar caídas que puedan dañar el equipo.

Algunos de los atributos más importantes que tiene el Huawei MediaPad M5 Lite son los cuatro parlantes que posee la tablet en sus esquinas, dos parlantes arriba y dos abajo. Estos dispositivos te permiten tener una mejor experiencia de sonido y con menos distorsión. Probamos el equipo con varios videos y el volumen que ofrece es excelente; sin embargo, esto podría hacer que la batería se consuma con mayor rapidez, por lo que te recomendamos usar el dispositivo con un volumen moderado.

Huawei Media Pad M5 Lite, posee cuatro parlantes estéreo para una mejor experiencia de sonido.

Otro aspecto que me llamó la atención del Huawei MediaPad M5 Lite es que posee un puerto jack de 3.5 mm para audífonos tradicionales en el borde izquierdo de la tablet, junto con la bandeja para la tarjeta MicroSD de hasta 256 GB y un puerto USB tipo C donde se conecta el cargador.

En lo personal el diseño que tiene el Huawei MediaPad M5 Lite lo hace un equipo bastante agradable de usar y mejora la experiencia que el usuario tendrá a la hora de visualizar un video, ejecutar una aplicación o escribir algún texto.

PANTALLA

El Huawei MediaPad M5 Lite está provisto de una pantalla de 10,1 pulgadas con resolución 1920 x 1200 pixeles. A diferencia de los smartphones, esta no posee un notch, por lo que ver una película de Netflix o YouTube es una experiencia bastante gratificante, esto también gracias al sonido ‘envolvente’ que posee el dispositivo.

Sin embargo, esto no es todo ya que el Huawei MediaPad M5 Lite tiene un modo de confort visual, el cual reduce el cansancio que genera el uso constante del dispositivo. Este factor es muy importante ya que así no afecta la vista del usuario y además ahorra batería de la tablet.

El uso del MediaPad M5 Lite de Huawei en ambientes abiertos con una fuerte luz solar no dificulta la calidad de las imágenes que se muestran, el dispositivo siempre mantiene sus colores vivos y te permiten seguir disfrutando la tablet con total normalidad.

Huawei Media Pad M5 Lite posee una pantalla de 10,1 pulgadas y una alta resolución de imagen.

SISTEMA OPERATIVO Y RENDIMIENTO

El MediaPad M5 Lite de Huawei posee un procesador Kirin 659 octa-core de hasta 2.4 GHz, 3GB de RAM y 32 GB de memoria interna, características que la hacen una tablet de buen rendimiento y uso fluido, a la hora de abrir más de una aplicación en el dispositivo.

Durante el tiempo que estuvimos probando el MediaPad M5 Lite de Huawei, usamos las aplicaciones más populares que existen como Facebook, WhastApp, YouTube, Netflix y no tuvimos problemas cuando abrimos más de una aplicación de forma simultánea. La tablet siempre estuvo funcionando correctamente y ofreciendo una experiencia formidable.

Sin embargo esto no es todo ya que también probamos en el MediaPad M5 Lite de Huawei los videojuegos más populares (PUBG Mobile, Angry Birds, Mortal Kombat, Plantas vs Zombies) y tuvimos una experiencia muy gratificante.

Hemos realizado un gameplay del nuevo Call of Duty Mobile y el resultado ha sido bastante óptimo, esto gracias al procesador que tiene y la memoria RAM que tiene el equipo. Sin embargo, si eres un fanático de Pokémon GO, esta tablet no podría cubrir todas tus expectativas, ya que no posee giroscopio, por lo que no es posible disfrutar de la Realidad Aumentada en el popular videojuego.

BATERÍA

El MediaPad M5 Lite de Huawei posee una batería de 7500 mAh con una carga rápida de 3.82V. Probamos el rendimiento de esta tablet y quedamos totalmente satisfechos con el tiempo de duración que tiene el equipo, cuando lo ejecutas de forma continua.

Utilizamos el MediaPad M5 Lite de Huawei con el 100% de su batería, a las 12:10 p.m. y no tuvimos la necesidad de cargarlo, sino hasta las 8:10 p.m., tiempo en el que ya el equipo daba señales de que debíamos cargarlo.

Con respecto a la carga rápida, el MediaPad M5 Lite de Huawei requiere de un aproximado de 2 horas y treinta minutos para tener la batería nuevamente al tope. Si bien está provista de una carga tipo C, lo cierto es que el volumen del equipo hace que requiera de más horas de conexión. Sin embargo, compensa con el tiempo de independencia que te da el equipo.

Huawei Media Pad M5 Lite posee un puerto usb tipo C, el cual permite tener una carga muy rápida.

SEGURIDAD

El MediaPad M5 Lite de Huawei está provisto de un lector de huellas en la parte inferior de la pantalla, la cual te permitirá desbloquear la tablet con un toque. El reconocimiento de huellas es adecuado y te permitirá configurar hasta 5 tipos de huellas en el dispositivo.

Sin embargo, esto no es todo ya que el MediaPad M5 Lite de Huawei también posee el reconocimiento facial, el cual probamos en el dispositivo y también obtuvimos buena respuesta del equipo. Por otro lado, si no deseas recurrir a estas opciones de desbloqueo, podrás utilizar el patrón o la contraseña, dos métodos de seguridad muy anticuados que aún están habilitados.

PUEDES VER: Huawei abre en Chile su data center con una inversión de 100 millones de dólares

CÁMARA

Si bien el MediaPad M5 Lite de Huawei no es un dispositivo pensado para sacar fotografías con gran calidad, lo cierto es que está provista de dos cámaras que te permitirán realizar algunas capturas con óptimo resultado. La tablet está provista de una cámara principal de 8MP, f/2.0 y una cámara frontal para selfies de 8 MP con autoenfoque.

Hicimos una prueba fotográfica de las cámaras del MediaPad M5 Lite de Huawei y estos fueron los resultados. Si bien la tablet no está pensada para tomar fotografías de alto impacto, lo cierto es que el resultado no es malo y te permitirá tener algunas instantáneas de tus lugares favoritos; sin embargo, te sugerimos que busques lugares que tengan buena iluminación para poder tener un resultado aceptable.

Probamos la cámara frontal y principal del #Huawei #MediaPadM5Lite y este es el resultado. Ambas son de 8MP. pic.twitter.com/U1S71IrIcd — Daniel Robles Vives (@danielrv_1988) August 29, 2019

El ‘Stylus’, un complemento perfecto de la tablet

El M – Pen Lite Stylus, o simplemente ‘Stylus’ es un dispositivo metálico con forma de lapicero, el cual cumple una serie de funciones que te harán ver y utilizar el MediaPad M5 Lite de Huawei de un modo totalmente distinto.

Es importante precisar que conforme vas utilizando dicha tableta, se te hará mucho más amigable y hasta indispensable la utilización del lápiz óptico para abrir las aplicaciones, navegar por internet o incluso revisar tus redes sociales.

El MediaPad M5 Lite de Huawei está pensada para ser utilizada con dicho Stylus, es por ello que cuando accedes a una aplicación instalada en el dispositivo, te aparecerá una especie de ‘pizarra’ blanca en la que deberás escribir a mano alzada lo que desees buscar y/o encontrar.

Huawei Media Pad M5 Lite, esto es todo lo que viene con el equipo. El Stylus es un aditamento adicional que no viene incluido.

Utilizamos las más diversas aplicaciones y el Stylus del MediaPad M5 Lite de Huawei respondió de forma perfecta a cada requerimiento que se le hizo. Sin embargo, es importante mencionar que la tablet viene con algunas aplicaciones que son pensadas para sacarle el máximo provecho a la herramienta. A continuación te dejamos el nombre de las mismas y las funciones que podrás realizar con ellas.

Nebo for Huawei

Esta aplicación desarrollada para permitirte realizar todo tipo de apuntes de la forma más libre posible. La herramienta debe ser usada con el lápiz óptico del MediaPad M5 Lite de Huawei ya que así podrás realizar trazos a mano alzada, escribir texto, editar fotos y hasta crear diagramas para tus presentaciones. Se parece bastante al Word de Microsoft pero tiene otras herramientas que solo pueden ser usadas con el Stylus.

MyScript Calculator

En lo personal considero que es una de las mejores aplicaciones matemáticas que ha desarrollado la empresa con la finalidad de ser usada con el Stylus del MediaPad M5 Lite de Huawei. Si bien aparenta ser una hoja en blanco, lo cierto es que te permitirá realizar todo tipo de cálculos en cuestión de segundos. Lo único que debes hacer es dibujar las operaciones y estas serán resultas por la herramienta.

Bloc de Notas

Si bien esta aplicación viene agregada en todos los dispositivos Android, en el MediaPad M5 Lite de Huawei está condicionada para ser usada con el Stylus, por lo que con solo escribir el texto en la pantalla, rápidamente será tipiada por la aplicación. Su precisión es muy buena, pero deberás tener buena ortografía para que la herramienta te entienda y pueda convertir tus trazos en letras.

Word, Excel y PowerPoint

El trío de aplicaciones de Microsoft no podía faltar en el MediaPad M5 Lite de Huawei y gracias al Stylus estas pueden ser utilizadas con mucha facilidad. El lápiz óptico tiene una gran precisión por lo que usar estas herramientas no es nada complicado.