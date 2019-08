Instagram: ¿puedo descubrir quién visita mi perfil en la red social? [FOTOS]

En la actualidad, Instagram se ha convertido en la red social más usada del planeta. Es la favorita de millones de usuarios que la usan para compartir fotos de momentos especiales o historias de lo que están haciendo. Por tal motivo, en algunas ocasiones nos despierta la curiosidad de poder saber quién visita nuestro perfil.

Sin embargo, no debes dejar que te engañen. Por más opciones que busques, no vas a encontrar la solución perfecta a este problema. La mayoría de trucos y todas las apps que prometen descubrir quién visita tu perfil en Instagram, solo son artimañas para mostrarte más publicidad.

A todos nos encantaría tener una app que nos dijera quién visita nuestro perfil en Instagram, pero ello no es posible. A pesar de que aparezcan aplicaciones como Insta Agent o Instadetector, lo único que hacen es aprovecharse de los usuarios más ingenuos. Incluso, al instalar estas apps existe la posibilidad de que un virus se infiltre en tu móvil y se quede con tu información o se dedique a publicar spam en tu nombre.

También hay otras apps que no son malintencionadas, pero desde el punto de vista de que no vienen acompañadas de un virus, lo cierto es que muestran usuarios que realmente no son quienes te han visitado tu perfil en Instagram. Muchas te muestran las últimas personas con quienes has interactuado, pero en realidad no es el dato que buscas. Incluso, algunas de ellas piden que pagues una versión premium.

¿Cómo saber quién visita mi perfil de Instagram?

No hay una forma de saber exactamente quienes han visitado tu perfil, pero hay algunos trucos para localizar a usuarios que han pasado por él.

Seguidores: En este apartado podrás ver las últimas que te siguieron, y por tanto, usuarios que visitaron tu perfil.

“Me gusta” y comentarios: los últimos usuarios que dieron “me gusta” o te dejaron un comentario. Hay personas que no se esconden y abiertamente dan “me gusta” a tus publicaciones antiguas.

Visualizaciones de historias: aunque es un dato que se borra cada 24 horas. La forma más infalible de saber quién está viendo tu perfil es revisar los espectadores de tus historias. La fórmula consiste en lanzar, al menos una historia por día.