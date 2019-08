Nokia lanzará smartphone económico 5G que competirá con Huawei y Samsung [FOTOS]

Tanto Huawei como Samsung ya han lanzado al mercado sus primeros móviles compatibles con tecnología 5G. En el caso de la fabricante china tiene al Mate 20 X 5G, mientras que la compañía surcoreana cuenta con el Galaxy S10 5G. Ambos dispositivos tiene un costo alto, por lo que Nokia pretende sacar un móvil 5G a mitad de precio de sus rivales.

En un mercado con cada vez más compañías como Huawei y Samsung, Nokia es una marca que sigue conservando su carisma. Quizás este 2019 no está siendo un gran año para la fabricante filandesa ya que lo cierto es que necesita ampliar su catálogo de móviles. Sin embargo, la compañía no se rinde, y quiere mantenerse en lo más alto en términos de innovación.

La tecnología 5G es un área en la que Nokia ha invertido mucho, por lo que parece que su móvil compatible con redes de quinta generación llegará muy pronto. Así lo ha confirmado, Juho Sarvikas, director de producto de Nokia, en una entrevista realizada por DigitalTrends.

“Hemos encontrado una particular oportunidad en traer el 5G a un segmento más asequible para el momento en el que entremos en el mercado. Cuando me refiero a asequible, quiero decir en relación a lo que hay hoy disponible. Me gustaría que lanzásemos un móvil 5G a mitad de precio de lo que puedes conseguir hoy en día”, expresó el director de Nokia.

Estas declaraciones de Juho Sarvikas es en alusión al excesivo sobreprecio de los móviles que disfrutan conexión 5G. Hasta el momento solo Xiaomi ha logrado lanzar un smartphone 5G asequible como el Mi MIX 3 5G.