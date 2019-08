Nokia presenta en Perú el nuevo Nokia 3.1 Plus [VIDEO]

HMD Global, denominada como el hogar de los teléfonos Nokia, ha anunciado la llegada al Perú del nuevo Nokia 3.1 Plus, un smartphone de gama de entrada que destaca por su pantalla de gran tamaño, una gran autonomía de batería y cámara dual.

El Nokia 3.1 Plus forma parte del portafolio de dispositivos Android One, la versión del sistema operativo sin capas de personalización, y podrá recibir tres años de parches de seguridad mensuales y dos años de actualizaciones de software.

Diseño

El Nokia 3.1 Plus integra una pantalla HD+ de 6 pulgadas y una relación de aspecto 18:9, que carece de notch. Tiene una cubierta trasera de aluminio CNC de 8,19 mm de grosor, con detalles de corte de diamante y vidrio curvado 2.5D.

Cuenta con jack 3.5 mm para audífonos, ranura para tarjetas microSD en el lado izquierdo y un puerto de carga microUSB. Mientras que en la parte trasera se encuentra el lector de huellas dactilares.

Rendimiento

El smartphone está equipado con un procesador MediaTek Helio P22 de ocho núcleos. Cuenta con 3 GB de memoria RAM y 32 GB de almacenamiento interno. En cuanto al sistema operativo, el Nokia 3.1 Plus viene con Android Oreo™ precargado.

Cámara

Su cámara principal está compuesta por dos sensores: uno de 13 megapíxeles (f/2.0) con detección automática de enfoque y otro de 5 megapíxeles (f/2.4) con detección de profundidad para que conseguir el desenfoque bokeh. La cámara frontal es de 8 megapíxeles, con un gran ángulo de visión.

Batería

El Nokia 3.1 Plus está potenciado por una batería de 3500mAh que promete durar hasta dos días seguidos. No obstante, no tiene capacidad para carga rápida, tardando aproximadamente una hora en cargarse al 100%.

Precio y disponibilidad

El Nokia 3.1 Plus está disponible en nuestro país en color gris y se podrá adquirir en los puntos de venta de Claro, tiendas departamentales y de autoservicio a un precio prepago que va desde los S/499 en modalidad portabilidad y renovación.