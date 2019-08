LG G8SThinQ: probamos la cámara del smartphone y este fue el resultado [FOTOS]

El LG G8SThinQ tiene como principal atractivo sus cincos cámaras y gracias a LG Perú pudimos probarlo. Si bien este smartphone también seduce por su sistema de gestos AirMotion, hoy vamos a examinar a detalle su sistema fotográfico.

A diferencia de otros móviles de gama alta, el LG G8SThinQ tiene una cámara frontal dual, presenta su cámara selfie de 8MP de 80°; y su gran cámara Z que permite un desenfoque natural controlando la profundidad en fases.

Configuración.

En cuanto a su triple cámara posterior, LG G8SThinQ presenta un teleobjetivo de 12MP con un Zoom de 2X para realizar acercamientos más precisos y definidos; una cámara gran angular de 13 MP de 136° para tomar fotos paisajísticas con mayor campo de visión; y una cámara estándar de 12 MP de 78° que permite un disparo continuo.

Opciones de la cámara.

El Centro Histórico de Lima fue el lugar elegido para probar la cámara principal y frontal del LG G8SThinQ. Fotografiamos Palacio de Gobierno, la Catedral de Lima, la Iglesia San Agustín, el Palacio Municipal, además, de otros atractivos del lugar.

Probando la cámara del LG G8SThinQ

En general las fotografías tomadas con la cámaras principal del LG G8SThinQ cumplen el mínimo de calidad esperada aunque tiene algunos aspectos a mejorar. Tenemos unos colores bastante realistas, pero en algunas ocasiones tiene bajo rango dinámico y un exceso de saturación. Aunque estos problemas pueden solucionarse un poco gracias al modo de cámara IA.

Modo automático y cámara IA.

De noche el resultado de la cámara del LG G8SThinQ es siempre menos favorable y esto se nota en el gran angular. Si bien encontramos el inevitable ruido cuando la iluminación no es la adecuada no tenemos una ISO bastante exagerada por lo que el grano y la fotografía no llegará a molestar.

La novedad en la cámara del LG G8SThinQ es el modo noche, en efecto, no se obtienen los resultados del extinto modo brillo, no hay iluminación mágica a partir de la oscuridad absoluta, pero el resultado es mucho más definido y más realista en una escena en la que requiera menos compensación de la iluminación.

Modo noche.

En cuanto a la cámara frontal del LG G8SThinQ con la adición del sensor ToF hay algo más de juego y los resultados son aceptables aunque hay rango de mejora en la iluminación y en la sombra dado que en algunas ocasiones quedan fotografías demasiado contrastadas.

Probando la cámara frontal del #LGG8SThinQ de día y noche. pic.twitter.com/GUplR2w30M — Edson Henriquez (@henriquez_edson) August 15, 2019

Entre otras fortalezas con las que cuenta la cámara del LG G8SThinQ son las funciones como el famoso “modo retrato”, “modo noche”, “triple shot”, “filtro interactivo”, “cámara lenta”, “cámara rápida” y la opción de “cine video”.

Probando los filtros de la cámara del #LGG8SThinQ. pic.twitter.com/bJIlF7dMcj — Edson Henriquez (@henriquez_edson) August 15, 2019