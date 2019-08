Apple responde sobre los mensajes de advertencia tras los reemplazos de batería “no autorizados”

Apple reveló por qué ha añadido una nueva advertencia en los iPhone, la cual deshabilita la información de estado de la misma, cuando un tercero cambia la batería del dispositivo: velar por la seguridad de sus clientes.

Recientemente se dio a conocer, a través de la empresa especializada en reparación iFixit, que al reemplazar las baterías del iPhone en talleres de terceros, el dispositivo mostraba un mensaje de advertencia.

Al ingresar al menú “Estado de la batería” cuando aparecía el mensaje de “Servicio”, una notificación que permite avisar al usuario que la batería de su iPhone está degradada y necesita ser cambiada, se presentaba un “Mensaje de batería importante”.

Dicho aviso detallaba que “No se puede verificar que este iPhone tenga una batería Apple genuina. La información de salud no está disponible para esta batería”. Independientemente que se haya instalado una batería original de Apple, el problema se enfoca en que se haga donde un tercero y no en los establecimientos autorizados por la compañía.

El mensaje aparece tanto en iOS 12 y en iOS 13 beta y de momento afecta a los iPhone X, iPhone X Max y iPhone XR debido a un minicontrolador incorporado en la batería que solo los técnicos autorizados pueden configurar correctamente. Si lo hace un tercero, el sistema ocultará las estadísticas habituales del estado de la batería.

En respuesta a este hallazgo, Apple argumentó a The Verge que "nos tomamos muy en serio la seguridad de nuestros clientes y queremos asegurarnos de que el reemplazo de la batería se realice correctamente".

La compañía también aprovechó en aclarar que “esta notificación no afecta la capacidad del cliente para usar el teléfono después de una reparación no autorizada”. No obstante, el usuario tendrá la incapacidad de visualizar las estadísticas útiles del estado de la batería.

Finalmente, desde The Verge indican que “Apple dice cualquiera que piense que la batería de su iPhone está autorizada y es genuina, deberá volver a la empresa que la instaló para que pueda verificarse, en ese momento la función de estado de la batería volverá a funcionar normalmente”.