Samsung y Sony podrían ser destronados por fabricante china que lanzará su propio Smart TV [FOTOS]

Después de haber tomado cierto control del mercado de smartphones, ahora las fabricantes chinas apuntan al mundo de los Smart TV. Grandes compañías como Samsung y Sony no solo tendrán que rivalizar con Huawei, ahora también One Plus se prepara para incursionar en el sector de los televisores inteligentes.

El CEO de la compañía china, Pete Lau, confirmó el año pasado que venían trabajando en la creación de sus propias Smart TV. Pero, el medio MySmartPrice acaba de confirmar el paso de estos productos por la certificación Bluetooth.

Esta información sobre el Smart TV que prepara la rival de Samsung y Sony permite conocer detalles acerca de las pulgadas de los diferentes aparatos. Concretamente, se espera que estos dispositivos lleguen en al menos cuatro modelos de 43, 55, 65 y 75 pulgadas.

Por ahora, no se dispone de imágenes que posibiliten echar un vistazo a dichas televisores inteligentes antes de su puesta a la venta. Sin embargo, con un lanzamiento que podría producirse el día 26 de septiembre, poco a poco se podrían ir conociendo sus especificaciones.

One Plus quiere dar un paso al frente en vista de posicionarse por delante de fuertes rivales como Samsung y Sony, para lo cuál agregará a los productos una “experiencia Android única”. Incluso, los One Plus TV podrían contar entre su oferta con un modelo con una pantalla OLED.