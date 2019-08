LG G8SThinQ review: probamos el smartphone con cinco cámaras y que puedes usar sin tocarlo [FOTOS]

Cuando hoy hablamos de móviles con buena calidad, son muchos los aspirantes al trono, sin duda, el LG G8SThinq puede pelear por ese lugar. Este dispositivo de LG de la gama Premium busca llamar la atención con sus cinco cámaras y su sistema de control con gestos, AirMotion. Por tal motivo, haremos un análisis profundo del dispositivo.

Hace unas semanas, LG presentó en Perú a su móvil premiun G8SThinQ, nuevo dispositivo de la serie G, que también destaca por su alta funcionalidad a nivel de seguridad y fotografía. Gracias a LG Perú hemos podido probar este smartphone durante algunas semanas.

Diseño del LG G8SThinQ

El LG G8SThinq tiene una trasera acristalada integrada en la estructura gracias a unos bordes metálicos, con un acabado en brillo que da la sensación de ser un plástico duro, sobre todo porque se trata de un terminal ligero en comparación a otros con volumen similar. Las tres cámaras traseras están en un relieve horizontal y centrado, con el flash a un lado, sobre el lector de huellas tradicional en la parte trasera.

De esta forma, este móvil de LG tiene un frontal limpio con un marco pronunciado y el notch alargado. Que la firma surcoreana haya decidido mantener el notch de esa forma tiene un motivo, ya que en él se encuentran las cámaras y los sensores que encargan del AirMotion.

Los botones se encuentran en el sitio habitual, aunque debemos destacar que el botón de desbloqueo nos queda demasiado alto y nos obligará a estirar el dedo para llegar hacia él. El detalle no es dramático, pero empeora la experiencia de uso.

Pantalla del LG G8SThinQ

En cuanto a la pantalla, el LG G8SThinq cuenta con un panel de 6,8 pulgadas P-OLED con resolución Full HD+ y un aprovechamiento del frontal del 81,1%. un valor muy bueno pero que no veíamos en los móviles de gama alta de LG desde el 2017.

La experiencia con la pantalla es buena a nivel de nitidez. No bate récords, pero tampoco hablamos de calidad baja ni mucho menos: los contenidos se visualizan y leen bien. Muy bien a nivel de contraste, bien a nivel de ángulos de visión y también con un brillo máximo suficiente.

En cuanto al notch es algo más larga al tener que albergar los sensores necesarios para el AirMotion, esto hace que solo podamos ver una notificación en la barra de herramientas y que no podamos tener fijo el % de batería restante.

Rendimiento y potencia del LG G8SThinQ

El LG G8SThingQ integra el procesador más potente de Qualcomm, el Snapdragon 855, 6GB de memoria RAM, 128GB de almacenamiento y la posibilidad de ampliar su memoria a través de una tarjeta micro SD.

Todos estos componentes se traducen precisamente en eso: el LG G8SThinQ puede con cualquier tarea sin problemas, por pesada que sea. No hay lag en la carga de videojuegos o reproducciones multimedia, y la lectura y escritura de datos se produce con normalidad. Eso sí aunque no es alarmante, tenemos un rápido aumento de temperatura cuando le exijamos más potencia.

Software y seguridad del LG G8SThinQ

LG G8SThinQ tiene un sotware bien cuidado y como en la gran mayoría de fabricantes de Android, LG opta por aplicar sobre el sistema de Google su capa de sofware sobre Android 9 Pie corre la última versión LG UX. Una de las capas con más personalización a aportar para modificar la estética según el gusto y las necesidades de cada usuario.

En cuánto a seguridad, tenemos el reconocimiento de huella con el lector en la parte trasera, el reconocimiento facial y la lectura de la palma de la mano. La lectura de la huella es rápida y cómoda. En el reconocimiento facial quizás el sensor ToF intervenga. Incluso, en condiciones de baja luminosidad, el reconocimiento se procesa perfectamente sin necesidad de activar la pantalla.

El reconocimiento de la palma de la mano, nos pedirá que situemos nuestra mano dentro de un rango de lectura, aunque normalmente no acertará a la primera con la posición, es un sistema de reconocimiento más y que funciona bastante rápido.

Cámara del LG G8SThinQ

A nivel cámara frontal dual, el LG G8SThinQ presenta su cámara selfie de 8MP de 80°; y su gran cámara Z que permite un desenfoque natural controlando la profundidad en fases y como resultado se obtendrán selfies de aspecto profesional que acentúan de manera vívida a las personas.

En cuanto a su triple cámara posterior, LG G8SThinQ presenta un teleobjetivo de 12MP con un Zoom de 2X para realizar acercamientos más precisos y definidos; una cámara gran angular de 13 MP de 136° para tomar fotos paisajísticas con mayor campo de visión; y una cámara estándar de 12 MP de 78° que permite un disparo continuo y construir una imagen de manera automática.

En cuánto a las fotografías que obtenemos con la cámara principal, este cumple con el mínimo de calidad esperada aunque aún hay algunos aspectos a mejorar. Tenemos unos colores bastante realistas pero a menudo con muy bajo rango dinámico y un exceso de saturación. Estos problemas pueden solucionarse gracias al modo de la cámara IA.

El modo retrato suele ser muy acertado y podemos regular el grado desenfoque. De noche el resultado es menor favorable. Si bien encontramos el inevitable ruido cuando la iluminación no es la adecuada, al menos no tenemos unos lizos bastante exagerados por lo que el grano y la fotografía no llegará a ser molesta. La gran novedad es el modo noche con un resultado más definido y realista en una escena en la requiere menos compensación de la iluminación.