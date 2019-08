Apple: el iPad será el primer dispositivo plegable de la marca y llegará en 2021 [FOTOS]

Las compañías fabricantes de smartphones ya han comenzado a introducir en el mercado los primeros dispositivos plegables o flexibles, y aunque Samsung ha tenido problemas con su Galaxy Fold y Huawei no se decide a lanzar su móvil plegable Mate X, Apple también quieres seguir los mismos planes pero se tomará su tiempo.

Lo cierto es que los primeros smartphones plegables han dejado clara una cosa: la tecnología actual todavía no está preparada para dispositivos de este tipo. Dan muchos problemas, no funcionan correctamente y no dan la sensación de ser un móvil de alta gama. Por no hablar de su precio, que en la mayoría de los casos es desorbitado.

Desde la CNBC apuntan a que Apple ya está planificando el desarrollo de un dispositivo plegable de cara al 2021 con suficiente margen de mejora. Sin embargo, no se trata de un iPhone, sino de un iPad, por lo que es probable que este dispositivo reciba un nuevo nombre.

Los analistas de UBS afirman que Apple está trabajando en la tecnología necesaria para desarrollar un dispositivo plegable. Este terminal podría llegar en 2020, pero creen que lo más seguro es que se retrase hasta 2021. Pero el iPad plegable no llegará solo, después la firma trabajará en un iPhone plegable.

Los analistas de UBS también señalaron que una de las regiones más “receptiva” en relación a los dispositivos plegables y flexibles es China, donde los usuarios tienen una alta adopción por smartphones con pantallas gigantescas.