Motorola: se filtran imágenes de su primer smartphone con cuatro cámaras traseras [FOTOS]

A mediados de año, Motorola presentó su móvil One Vision, la primera variante de la nueva generación de la serie Motorola One. Luego, se ha dado a conocer todos los detalles del Motorola One Action y ahora se ha dado a conocer su nuevo smartphone Motorola One Zoom.

El medio alemán WinFuture ha sido el encargado de dar a conocer las primeras imágenes oficiales del Motorola One Zoom. Asimismo, señala que este dispositivo sería dado a conocer IFA 2019 que se realizará en septiembre. Junto a él llegarían tanto el Motorola One Action como un desconocido Motorola One Pro.

El Motorola One Zoom tendrá como principal atractivo el sistema fotográfico de cuatro cámaras situado en la parte trasera. Esta configuración estaría liderada por un sensor de 48 megapíxeles acompañado de la tecnología que Moto denomina “Quad Pixel”, que permite así generar imágenes de 12 megapíxeles de resolución con una mayor cantidad de detalle.

El Motorola One Zoom tendrá cuádruple cámara trasera.

Este sistema fotográfico también abarcaría una distancia focal equivalente de 13 a 81 milímetros, de modo que existe un sensor ultra gran angular y otro con zoom óptico. Este último debería ofrecer la posibilidad de realizar imágenes con zoom de hasta cinco aumentos de manera híbrida.

Entre otras características confirmadas, el Motorola One Zoom tendrá una pantalla de 6,2 pulgadas de diagonal con resolución Full HD+ que, a diferencia del resto de modelos recientes de la serie One, no apostaría por el formato de 21:9. Sí contaría, en cambio, con tecnología OLED, que habría permitido a Motorola incorporar el lector de huellas dactilares bajo el panel.