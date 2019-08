Motorola: se filtran por completo las características de su nuevo smartphone con Android One [FOTOS]

Después de lanzar recientemente su móvil One Vision; Motorola, propiedad de Lenovo, presentará otro teléfono con Android One basado en Android 9 Pie. Se trata del Motorola One Action, del cual ya se conoce su diseño pero ahora se acaban de filtrar por completo las características que tendrá este dispositivo.

En mayo fue cuando Motorola dio a conocer a su móvil One Vision, un smartphone de gama media que destacaba por su apartado fotográfico encabezado por dos sensores a la espalda. El Motorola One Action es el siguiente modelo en la hoja de ruta de la compañía, un modelo que suma un sensor fotográfico extra en su parte trasera.

Motorola: cuerpo de plástico y pantalla muy alargada

Win.Future ha filtrado las imágenes y características del nuevo Motorola One Action, un móvil con cuerpo de plástico. Si bien los paneles frontal y trasero están unidos por un chasis de aluminio que otorga al dispositivo una mayor rigidez. Su cuerpo, además, está protegido ante salpicaduras gracias a un recubrimiento hidrófugo P2i.

Su frontal está liderado por una pantalla de 6,3 pulgadas de diagonal, con formato de 21:9 al que la marca ha bautizado CinemaVision. Se trata de un panel IPS con resolución Full HD+, cuya parte superior izquierda tiene un agujero para albergar la cámara frontal.

Más características del Motorola One Action

El Motorola One Action cuenta con un chio Samsung Exynos 9609 de ocho núcleos capaces de correr a una frecuencia máxima de 2,2 GHz. También cuenta con 4GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno ampliables. Su batería es de 3,500 mAh de capacidad y no falta la tecnología de carga rápida TurboPower propia de la marca.

Triple cámara trasera en el Motorola One Action

La triple cámara traser del Motorola One Action estará encabezada por un sensor de 48 megapíxeles con estabilizador óptico, acompañado de un lente gran angular capaz de capturar un angulo de visión de 117°. Este sensor es el denominado “Action Cam”, además, un tercer sensor destinado a capturar información de profundidad. Respecto a la cámara frontal este solo de 13 megapíxeles.