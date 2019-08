WhatsApp: qué hacer si no aparece uno de tus contactos en la aplicación [FOTOS]

Normalmente WhatsApp es capaz de localizar automáticamente a todos los contactos que tengas en la aplicación como los contactos de tu smartphone y que también sean usuarios del servicio. Esto es muy cómodo ya que al instalar la aplicación podrás empezar a hablar con ellos directamente. Pero en algunas ocasiones el sistema puede fallar y que el contacto no aparezca.

En ese sentido, los usuarios primero deben comprobar si tienen conexión a Internet y que el servicio está funcionando. Además, no debes obviar comprobar si tu contacto sigue siendo usuario de WhatsApp. Si por cualquier motivo ha dado de baja su cuenta o nunca la ha tenido, es normal que no te aparezca en la lista y no aparecerá hasta que instale la aplicación.

Si estas seguro que esta persona es un usuario activo de WhatsApp, lo siguiente que deberías comprobar es que tienes correctamente guardado el número. Para ello debes acceder a la aplicación de Contactos, buscar a la persona que no te aparece en WhatsApp y editar su tarjeta.

Dentro de ella deberás comprobar que guardaste el número de forma correcta y corregirlo en caso de que haya algún un error. Además, si utilizas un dispositivo Android aprovecha que estás dentro del contacto para verificar que no está oculto, ya que si lo está no aparecerá tampoco en el servicio de mensajería.

Una vez hechas estas comprobaciones, cierra por completo WhatsApp y ábrela de nuevo. Si el problema era este ahora sí debería de aparecer en la lista de contactos. En caso de que el problema persista, puedes probar a añadir el código del país al número de teléfono de tu contacto. En el caso de Perú sería +51. Es decir, si el número de teléfono del contacto es 945123678 tendrías que guardarlo como +51945123678.

Cuando hagas este cambio vuelve a cerrar la aplicación por completo y después ejecútala. Si todo ha ido bien ahora debería aparecer el contacto y ya podrás iniciar una conversación con él.

Otra cosa que deberías comprobar es que la app tiene acceso a los contactos. Si en la lista aparece alguno es que sí tiene, pero en caso de que no aparezca ninguno es muy probable que no. Para darle permiso tendrás que acceder Ajustes – Aplicaciones – WhatsApp – Acceso y marcar la casilla ‘Contactos’ si tu dispositivo funciona con Android. Si tras realizar todas estas comprobaciones sigues sin ver a tu contacto en la lista de WhatsApp, es muy probable que el número de teléfono no esté asociado a ninguna cuenta del servicio de mensajería.

